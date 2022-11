Twitter lanzará suscripción pagada: 8 dólares mensuales

El lanzamiento de la suscripción a Twitter Blue por ocho dólares mensuales, para usuarios que desean una cuenta certificada y otros beneficios, parecía estar en marcha una semana después de que Elon Musk se hizo con el control de la red social, según trascendió el sábado (05.11.2022).

De hecho, la aplicación móvil de la plataforma empezó a ofrecer este día una actualización que permitirá a los usuarios registrarse en la nueva versión de Twitter Blue, configurada para otorgar la marca azul que señala que la cuenta está verificada, así como menos exposición a la publicidad.

"Obtenga Twitter Blue por 7,99 dólares al mes si se registra ahora", dice la actualización, solo disponible en iPhones por ahora.

En un tuit, la directora de desarrollo de productos de la compañía con sede en California, Esther Crawford, especificó que el nuevo servicio aún no se había lanzado.

"El New Blue aún no está activado: la carrera hacia nuestro lanzamiento continúa, pero algunas personas pueden vernos haciendo actualizaciones porque estamos probando e impulsando cambios en tiempo real", dijo y agregó: "¡El New Blue llegará pronto!".

Despidos masivos en la era Musk

El viernes, cerca de la mitad de los 7.500 empleados de Twitter fueron despedidos, una semana después de que Musk, el hombre más rico del mundo, completara la adquisición de la plataforma.

El magnate, también jefe de Tesla y SpaceX, dispuso como prioridad el rediseño de Twitter Blue, haciendo que algunos equipos trabajaran día y noche en el tema, supuestamente para lanzar el nuevo producto el 7 de noviembre, un día antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

La versión actual del servicio, que cuesta cinco dólares, contiene funciones premium, como un modo de lectura más cómodo. Musk quiere agregar ahora la marca azul de certificación, aunque no ha explicado cómo se verificarán las cuentas de pago.

Hasta ahora, la verificación ha sido gratuita y sirve como prueba de autenticidad para las cuentas de usuarios como políticos, gobiernos, periodistas, celebridades y deportistas.

La actualización también enumera otros beneficios mencionados por Musk, como la capacidad de publicar videos y mensajes de audio más largos.

