OTAN: Turquía puede ratificar la adhesión sueca en "semanas"

El gobierno de Turquía ha dicho al de Suecia que su adhesión a la OTAN, largamente retrasada, es cuestión de unas semanas, dijo el miércoles (29.11.2023) Tobias Billstrom, ministro de Asuntos Exteriores sueco. "Tuve una reunión bilateral con mi colega el Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, donde me dijo que esperaba que la ratificación se produjera en unas semanas", dijo Billstrom a los periodistas antes del segundo día de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Bruselas. No hubo confirmación ni comentarios inmediatos por parte de Turquía.

Tanto Suecia como Finlandia pidieron unirse a la OTAN el año pasado después de la invasión rusa de Ucrania. Pero Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, miembro de la OTAN, planteó objeciones sobre lo que dijo era la protección de los países a grupos que Ankara considera terroristas. Turquía respaldó la candidatura de Finlandia en abril, que se convirtió en el miembro número 31 de la OTAN, pero no así la de Suecia, pendiente todavía de la decisión del Parlamento turco y tampoco aprobada todavía por Hungría.

Billstrom dijo que Hungría había reiterado su compromiso de no ser el último país en ratificar la membresía de Estocolmo. "Eso significa que está más en manos de Ankara que quizás de Budapest", afirmó. "Esperamos 'fumata blanca' de Budapest en el momento en que la haya en Ankara", dijo gráficamente en referencia al proceso de elección papal.

Tobias Bilsstrom se dirige a la prensa en Bruselas durante la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN. Imagen: Wiktor Nummelin/TT/picture alliance

Turquía ha exigido que Suecia tome más medidas para frenar a los miembros exiliados en el país del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerado un grupo terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos. En respuesta, Estocolmo presentó un proyecto de ley antiterrorista que declara ilegal la pertenencia a una organización terrorista y al mismo tiempo levanta las restricciones a la exportación de armas a Turquía. Con esto afirma que ha cumplido su parte del acuerdo firmado el año pasado.

Algunos en el bloque de defensa occidental esperaban que la ratificación de Suecia ya estuviera completa para que se llevara a cabo una ceremonia de adhesión al margen de la reunión de Bruselas. "El Ministro de Asuntos Exteriores turco (Hakan Fidan) no presentó una fecha, pero dijo 'dentro de unas semanas'. Esperaba que la ratificación del protocolo sueco de la OTAN se hiciera en unas semanas. Eso fue lo que me dijo ayer", insistió Billstrom este miércoles. "Esperamos que esto se complete y en esta conversación no se propusieron nuevas condiciones, no hubo nuevas demandas por parte del gobierno turco", añadió.

lgc (rtr/afp)