Turquía investiga rol de 15 saudíes en desaparición de periodista

vLas autoridades turcas investigan el papel de un equipo especial de 15 ciudadanos de Arabia Saudí en la desaparición del periodista crítico saudí Jamal Khashoggi en Estambul, informa este sábado (06.10.2018) la agencia turca Anadolu.

El equipo de 15 ciudadanos saudíes llegó a Estambul en dos aviones y visitó el consulado del país árabe el martes, el mismo día que Khashoggi fue visto por última vez entrando en la legación, según las fuentes policiales turcas citados por Anadolu. Poco después, el equipo regresó a Arabia Saudí, pero la policía turca centra su investigación en el papel que pudieron jugar en la desaparición del periodista, señala la misma agencia.

Turquía ha prometido aclarar la desaparición de Khashoggi, que llegó al consulado de su país en Estambul el martes (02.10.2018) en compañía de su novia, identificada solo como Hatice, para solicitar unos documentos necesarios para su boda. Khashoggi no volvió a salir del consulado, según confirmó días más tarde el Gobierno turco.

La prensa turca reproduce este sábado también informaciones aparecidas en la prensa internacional y atribuida a fuentes turcas según las cuales Khashoggi fue asesinado en el consulado. Según la agencia Reuters, que cita a dos fuentes turcas, esta es la hipótesis que manejan las autoridades de Turquía.

De acuerdo con dos fuentes citadas por el diario estadounidense The Washington Post, periódico para el que Khashoggi trabaja como columnista, el periodista murió a principios de esta semana a manos de un equipo saudí enviado "específicamente para su asesinato". Estas fuentes, que permanecieron en el anonimato, detallaron que un equipo de 15 miembros planificó el asesinato "de antemano". La versión de que Khashoggi fue asesinado en el consulado saudí en la ciudad turca coincide con las explicaciones de otra fuente a la cadena de televisión estadounidense NBC, que no entró en más detalles.

"A Jamal no lo mataron. No creo que lo matasen", escribió sin embargo su novia, Hatice, en su cuenta de Twitter. De acuerdo con Reuters, una fuente saudí del consulado negó que Khashoggi hubiese sido asesinado allí y dijo que las acusaciones no tenían fundamento.

El gobernante AKP muestra cautela

El portavoz del Partido Justicia y Desarrollo (AKP), que gobierna Turquía desde 2002, se mostró cauteloso al respecto en declaraciones a "Hürriyet". "Es un tema delicado. No se puede amenazar la vida de nadie en Turquía, sea o no ciudadano. Nuestros servicios de seguridad llevan a cabo la investigación necesaria. Mientras de esto no surja un escenario claro, no acusaremos a nadie", dijo Çelik.

De la investigación "saldrá cuál es la situación del periodista desaparecido, qué ha ocurrido, quién es el responsable. Nadie debe poder llevar a cabo en Turquía una acción como la desaparición de una persona", insistió el vocero.

Khashoggi optó por exiliarse en septiembre de 2017 en medio de la ola de arrestos de defensores de los derechos humanos, clérigos, economistas, blogueros y prácticamente de cualquiera que criticara a las autoridades en Arabia Saudí.

EAL (efe, reuters, dpa)

