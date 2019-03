Turquía: El oficialismo pierde las alcaldías de la capital y, posiblemente, de Estambul

El partido islamista Justicia y Desarrollo (AKP), en el poder en Turquía desde 2002, perdió en las elecciones municipales de este domingo (31.03.2019) la alcaldía de la capital del país, Ankara, según los datos preliminares tras el escrutinio del 98% de los votos, avanzados por la agencia oficialista Anadolu. En la capital económica y cultural del país, Estambul, también ha perdido por un ajustado margen. El presidente Recep Tayyip Erdogan admitió inicialmente haber perdido "algunas alcaldías", pero se felicitó por que su formación siga siendo "con gran diferencia" la primera del país.

Según esos datos, aún no confirmados por la Comisión Electoral, el bastón de mando de la capital turca pasará a Mansur Yavas, candidato del Partido Republicano del Pueblo (CHP), de orientación socialdemócrata y laica. En Estambul, el candidato del AKP, Binali Yildirim, proclamó su victoria poco después de las 20.00 (GMT) cuando faltaba por escrutar aún el 2% de las urnas de la ciudad y apenas contaba con un 0,06% de ventaja frente a su rival, Ekrem Imamoglu, del CHP, que protestó por su precipitación. En ese momento dejaron de actulizarse los datos. El presidente, Recep Tayyip Erdogan, que ofreció un discurso en esa ciudad, tuvo que admitir horas después, en otro acto posterior en Ankara, que los resultados electorales no habían sido los deseados.

"A partir de mañana por la mañana, vamos a empezar a trabajar para identificar nuestras deficiencias y ponerles remedio", declaró Erdogan durante un discurso ante sus partidarios en la sede de su partido, el islamista conservador AKP, en Ankara. Erdogan no mencionó explícitamente los resultados electorales en Ankara ni en Estambul, aunque según algunas agencias de prensa había admitido la derrota en la alcaldía de esta ciudad, a pesar de haber ganado en múltiples municipalidades de su entorno. La oficina de Presidencia emitió luego un comunicado diciendo que eso no contradecía la declaración de victoria de Yildirim. "La razón por la que no hemos alcanzado el resultado deseado en algunos lugares es que no hemos sabido explicarnos al pueblo. Tenemos que corregir nuestros errores. El pueblo no se ha equivocado", añadió.

La derrota en las dos ciudades más importantes del país es un golpe de imagen para el AKP, fundado y liderado por Erdogan, que fue además alcalde de Estambul entre 1994 y 1998. Desde entonces venía gobernando en la ciudad el AKP. Sin embargo, al sumar un total de en torno al 45,7% de los votos en todo el país, el partido de Erdogan se mantiene en el mismo nivel que alcanzó en las elecciones municipales de 2014, un porcentaje que ha ido variando muy poco desde que llegó al poder en 2002.

El CHP ha mejorado su presencia, no solo por subir del 28% al 30%, sino también por conquistar 20 alcaldías de capitales de provincia, frente a las 14 que tenía hasta ahora. El gran perdedor de la jornada es el izquierdista Partido Democrático de los Pueblos (HDP), defensor de los derechos de la minoría kurda, que pasa de 10 a 7 ciudades. El HDP ha perdido incluso algunos de los municipios del sureste de Turquía, que hasta ahora parecían un feudo suyo incontestable, en favor del AKP, lo que Erdogan interpretó como una respuesta de la población ante el temor al proscrito Partido de Trabajadores del Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda.

lgc (efe/afp/reuters)

