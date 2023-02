Turquía concede menos visados a emigrantes rusos

"En los últimos años, hemos pensado con frecuencia en comprar un departamento en Turquía para alquilarlo y utilizarlo para nuestras propias vacaciones en verano. Pero estábamos indecisos. Cuando todo esto empezó, nos dimos cuenta de que había llegado el momento", dice Nikita M. (nombre ficticio) sobre él y su mujer.

La pareja de Vladivostok había ahorrado dinero para mudarse a Moscú. Pero cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó la movilización para la guerra contra Ucrania a finales de septiembre, Nikita M. y su esposa cambiaron sus planes, y prefirieron quedarse en Turquía.

El informático, de 36 años, que trabaja para una empresa internacional de informática, compró un departamento en Antalya por 65.000 dólares. "La amueblamos por completo, compramos buenos electrodomésticos y arreglamos algunos defectos de construcción", dice. En total, el traslado de Rusia a Turquía costó unos 80.000 dólares, cuenta.

"He comprado un departamento y no puedo vivir en él"

En septiembre de 2022, Nikita M. y su esposa solicitaron un permiso de residencia para poder permanecer en Turquía durante al menos un año, y entrar y salir libremente del país. A finales de enero, su solicitud fue rechazada sin indicarse los motivos.

"Estoy dispuesto a aceptar el hecho de que los rusos sean considerados ahora 'tóxicos' en todo el mundo. Sé cuál es el bando correcto. Pero, al menos, debe haber unas reglas claras de juego. Ahora me he comprado un departamento y no puedo vivir en él", lamenta el informático.

Más rechazos de solicitudes de residencia

Sin embargo, los compradores de bienes inmuebles suelen obtener un permiso de residencia en Turquía sin problemas, por lo que el caso de Nikita M. es más bien una excepción. Hasta ahora, muchos rusos han podido obtener un permiso de residencia si podían presentar un contrato de alquiler de una vivienda, un seguro médico y un comprobante sobre sus ingresos.

En agosto de 2022, hubo un conflicto entre manifestantes ucranianos y turistas rusos en Estambul.

Hasta octubre de 2022, los ciudadanos rusos encabezaban la lista de extranjeros a los que se concedía un permiso de residencia turco. Un total de 153.000 rusos lo recibieron en 2022, 132.000 de ellos con fines turísticos.

Sin embargo, desde finales de diciembre de 2022, cada vez más solicitudes han sido rechazadas en diversas ciudades turcas. No existen estadísticas exactas al respecto. Las preguntas de DW a las autoridades turcas competentes quedaron sin respuesta.

Normas y controles más estrictos

Margarita Polyakova, abogada y directora de la consultora New Days Agency, con sede en Estambul, también habla de un número creciente de denegaciones. Sin embargo, esto ya se ha observado desde el verano, especialmente en Antalya, que es particularmente popular entre los ciudadanos rusos.

Según ella, Turquía ha añadido otras 1169 localidades a la lista de zonas en las que ya no se podrán expedir permisos de residencia sobre la base de contratos de arrendamiento desde julio de 2022. La razón: el número de residentes extranjeros en la población total supera allí el 20 por ciento.

Multa al salir de Turquía

En su opinión, las autoridades deciden de forma diferente en cada región, pero, por lo general, el Estado turco quiere acoger a menos inmigrantes. "En mayo hay elecciones en Turquía, y está claro que el presidente toma decisiones que son populares entre los ciudadanos, como bajar el precio de los alquileres", afirma.

Quien permanezca más tiempo del permitido en Turquía debe pagar una multa al salir del país. Dependiendo de la duración de la estancia, las multas pueden llegar a ser de varios miles de dólares.

