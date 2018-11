Turquía: activistas contra el embarazo infantil

Según cifras ofrecidas por el Directorio de Comunicación de la Presidencia de Turquía, un organismo que ofrece información oficial, 21.957 niñas ingresaron para dar a luz en diversos hospitales turcos durante el período de 18 meses que va desde enero de 2017 hasta julio de 2018. "Son cifras que muestran que más de 40 niñas al día se ven forzadas a ser madres”, dice el doctor y abogado Ali Seker, del Partido Republicano del Pueblo (CHP), la principal formación de la oposición.

Preocupado por la cuestión, Seker rastreó casos de embarazos infantiles no reportados por los hospitales e hizo una pregunta parlamentaria sobre por qué el personal sanitario no informó a la Policía de 115 embarazos adolescentes, 38 de ellos de niñas menores de 15 años. El Gobierno no respondió la pregunta formulada por Seker.

Hilal Esmer, activista contra el abuso sexual infantil.

Las cifras podrían ser más elevadas

"¿Se reportaron estos 21.957 casos a la Policía?” pregunta Emrah Sahin, vicepresidente de la Centro para los Derechos de los Niños de Ankara. Según el Código Penal turco, todo el personal sanitario está obligado a informar a las autoridades de embarazos en menores. Sahin dice que no está claro cuántos fueron reportados y asegura que el número oficial de embarazos infantiles en los últimos 18 meses es solo una "fachada” de la auténtica situación. "Esa cifra incluye las niñas registradas, pero también hay casos no registrados”, dice, y calcula que el número real podría elevarse hasta los 40 o 45 mil.

Si observamos los datos del ministerio de Justicia turco, podríamos deducir que hay una relación entre el número de embarazos infantiles en los pasados 18 meses y el número de casos de abuso sexual a niños en 2017. En aquel año, se produjeron 35.896 delitos de ese tipo en Turquía, 17.483 a menores. De estos últimos, solo 3.120 acusados fueron hallados culpables, mientras que los tribunales decidieron no procesar a 14.363. En otras, palabras, la gran mayoría fueron encontrados "no culpables”. Para Sahin, eso es una muestra de la cultura que se perpetúa en Turquía: "La impunidad y volver la vista hacia otro lado provocan la reiteración de casos similares”, dice.

Uniones informales

En Turquía, la edad de consentimiento de las relaciones sexuales son los 18 años. Las personas menores de 17 no pueden otorgar legalmente su consentimiento, por lo que la relación de un mayor de edad con alguien menor de 18 es considerada violación y puede ser perseguida penalmente. La edad mínima para contraer matrimonio son los 18 años, aunque quienes tienen 17 pueden casarse con permiso de sus padres o tutores.

Sin embargo, las uniones informales están muy extendidas en el país. Es imposible saber cuántos "matrimonios” de ese tipo existen, pero, especialmente en las áreas Rurales, no es extraño encontrar a menores "casados” de esa manera informal.

Un problema social

"La situación real debería ser analizada desde las perspectivas sociológica, cultural y legal”, dice Hilal Esmer, miembro de la ONG Asociación de Lucha contra la Violencia Sexual. En su opinión, centrarse solamente en los números impide que se produzca un debate social sobre temas referentes a los derechos de los niños, los matrimonios forzados, el consentimiento y la legitimidad de los matrimonios infantiles. "Si queremos reducir el número de embarazos infantiles, deberíamos asegurarnos primero de que los niños tienen sus propios derechos y no son propiedad de sus progenitores”, argumenta Esmer.

Por su parte, Ehmra Sahin considera que es necesario llegar a un consenso social: "Mientras no aceptemos que quienes tienen menos de 18 años son menores que no pueden contraer matrinomio y el Gobierno no tenga la firme voluntad de impulsar ese consenso, no podremos evitar ni los matrimonios ni los embarazos infantiles”, concluye Sahin.

