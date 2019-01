Tsipras consigue la confianza del Parlamento con 151 votos

La semana en imágenes (del 14 al 20 de enero de 2019)

Theresa May hace un último llamado a diputados

La primera ministra británica, Theresa May, advirtió a sus compañeros de partido críticos con el acuerdo del "brexit" que Bruselas no aceptará ciertas concesiones y les pidió que reconsideren su rechazo al texto. May recalcó que los 27 socios comunitarios restantes rechazan cualquier cláusula que permita al Reino Unido retirarse de forma unilateral de ese mecanismo. (15.01.2019).