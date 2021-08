Tsimanouskaya llega a Europa desde Tokio para recibir asilo en Polonia

La atleta bielorrusa Krystsina Tsimanouskaya llegó este miércoles (04.08.2021) en un vuelo directo desde Tokio al aeropuerto internacional de Viena, donde, escoltada por la policía como medida de seguridad, espera proseguir su viaje a Varsovia.

Tras el aterrizaje a las 15:08 hora local (15:08 CET) del vuelo OS 052 de la compañía Austrian Airlines (AUA), la velocista de 24 años fue trasladada en una furgoneta, acompañada de una patrulla de la policía, a una zona de tránsito aislada del aeródromo.

Ver el video 01:27 Compartir Atleta olímpica bielorrusa con asilo político en Tokio Enviar Facebook Whatsapp Web EMail Meneame Facebook Messenger Web linkedin Enlace permanente https://p.dw.com/p/3yVSQ Atleta olímpica bielorrusa con asilo político en Tokio

"No hay nada para la prensa, no habrá contacto con ella, y sigue hacia Varsovia", anticipó un portavoz del aeropuerto. El viceministro de Exteriores polaco, Marcin Przydacz, aseguró en su cuenta en Twitter que la corredora "está bajo el cuidado del servicio diplomático polaco". "Como se ha dejado claro en numerosas ocasiones, debido a razones de seguridad no difundiremos detalles del vuelo", añadió.

"Puedo agregar que en este momento el marido de la señora Tsimanouskaya también obtuvo una visado humanitario polaco" declaró por su parte a la prensa Piotr Müller, portavoz del gobierno polaco. (efe/afp)