Trump sobre Rusia: “¡Me equivoqué, Vladimir!”

"Me expresé mal. Quise decir que no veo razón por la que Rusia no hubiese podido estar detrás de la interferencia en los comicios de 2016” (I said ‘would' instead of ‘wouldn't), aseguró Trump en unas declaraciones en la Casa Blanca. Las críticas le habían llovido hasta de sus simpatizantes después de la aparición conjunta con Vladimir Putin en Helsinki, donde puso en duda las conclusiones de los servicios de espionaje estadounidenses que apuntan que el Kremlin interfirió en las presidenciales de 2016 en EE.UU. para beneficiarle a él y perjudicar a su rival demócrata, Hillary Clinton.

El asunto circula en redes con el hashtag #wouldwouldntgate. Durante su comparecencia en la Casa Blanca para acallar la polémica, hubo lugar hasta para el humor: "Tengo plena confianza en los servicios secretos estadounidenses” aseguró Trump y, en ese instante, se produce un apagón que lo deja a oscuras. "Han sido los servicios secretos”, bromea.

Ver el video 01:42 Now live 01:42 minutos Compartir Trump se desdice Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/31eou Trump se desdice

El proceder del presidente de EE.UU. es duramente criticado en los medios alemanes:

Frankfurter Allgemeine Zeitung

"¡Me equivoqué, Vladimir!" Así titula Oliver Georgi su columna de opinión. "¿De verdad no hay nada que no le dé vergüenza a este presidente'? Después de darse cuenta de que, incluso para quienes lo apoyan, su servil aparición junto a Putin en Helsinki fue algo inaudito, Trump echó marcha atrás.(…) Una maniobra burda, porque, aunque el presidente estadounidense ahora asegure que se expresó mal en Helsinki, su rueda de prensa junto a Putin dejó algo muy claro: Trump no quiere o no puede distanciarse públicamente de forma inequívoca de Putin. Solo está dispuesto a tomar una distancia (mínima) cuando ve peligrar su capital más valioso: el favor de sus seguidores".

Der Spiegel

La columna de Sascha Lobo se centra en el tratamiento mediático en alemán de la actuación de Trump en Helsinki y su posterior rectificación. "La maniobra de Trump es un teatro absurdo. Pero los medios informan sobre ello como si se tratara de un comportamiento político serio. Hay cosas sobre las que uno no puede informar de forma neutra y objetiva. (…) El titular ‘Trump se corrige a sí mismo” es un regalo periodístico inintencionado para el presidente estadounidense. La idea es aplicar las reglas periodísticas acostumbradas. Pero lo que hizo Trump 24 horas después de la rueda de prensa en Helsinki diciendo que se había equivocado no es una mala mentira ni una declaración ni una corrección. Es, simple y llanamente, una tontería. (…) Pero son titulares que normalizan el esperpento trumpiano como algo aceptable, como si se tratara de negociación política. Es un periodismo que finge que estamos ante política en un marco democrático normal. Pero, en realidad, se trata de un teatro absurdo. Para entendernos, no se puede hablar de un plato mal cocinado cuando en realidad se trata de vómito. Hay que decir que es vómito. No solo en las columnas de opinión, sino también en las noticias.

Süddeutsche Zeitung

Alan Cassidy titula su artículo "Soledad en la Casa Blanca”. "Dio la sensación de ser un intento desesperado de calmar a sus críticos. Trump dijo que tenía completa confianza en los servicios secretos de su país y que acepta el resultado de sus investigaciones, según las cuales, Rusia interfirió en las elecciones estadounidenses de 2016. Después prometió que su Gobierno combatirá de forma ‘agresiva' las posibles interferencias en las elecciones estadounidenses al Senado que tendrán lugar en otoño. Pero el daño ya estaba hecho.

Autora: MS (ERS)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |