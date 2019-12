Trump se lo merece

El voto fue claro. Casi unánimemente, los demócratas, que tienen la mayoría en la Cámara de Representantes, votaron por acusar a Donald Trump y así iniciar un procedimiento de destitución contra el Presidente de Estados Unidos. Y esto, a pesar de que a muchos representantes demócratas de distritos electorales tradicionalmente conservadores eso no les resultó fácil. Los republicanos votaron unánimemente en contra, pero no pudieron impedir la decisión.

Es un gran éxito para el Partido Demócrata y la más destacada detractora de Trump, Nancy Pelosi. Ella ha logrado cerrar las filas. Lo que no han logrado hacer, sin embargo, es convencer a los republicanos. Por más inexplicable que esto pueda ser para el observador externo, ellos continúan apoyando al presidente y hacen la vista gorda ante su escandaloso comportamiento. Pero tampoco se esperaba otra cosa.

Un ambiente tóxico

El proceso de "impeachment" polarizará la política y la opinión pública estadounidense aún más que antes. Es probable que la lucha se intensifique en el futuro. El ambiente se volverá más tóxico, el tono más duro. Y al final, Donald Trump probablemente será absuelto de todos los cargos en el Senado controlado por los republicanos. Usará el juicio político como munición en la campaña electoral presidencial para movilizar a su base y denigrar a sus oponentes políticos.

Alexandra von Nahmen dirige el estudio de DW en Washington.

Las consecuencias para los demócratas podrían ser dramáticas: ningún cambio en la Casa Blanca, pérdida de la mayoría en la Cámara de Representantes, votantes decepcionados, una crisis de liderazgo. Todo podría suceder. Tal vez suceda. Sin embargo, era correcto e importante enfrentarse a Donald Trump.

Trump cree que se puede permitir todo

¿Cómo se puede seguir adelante con un presidente que pide a un país extranjero, Ucrania, que apoye su reelección? ¿Y esto sólo un día después de que acabara de dejar atrás la investigación del fiscal especial Mueller por supuesta conspiración con otra potencia, en este caso, Rusia? ¿Cómo se puede seguir adelante con un presidente que insulta a sus oponentes políticos de la peor manera posible, que se comporta como un autócrata y que obstaculiza al Congreso en el ejercicio de sus deberes?

Si los congresistas demócratas no hubieran actuado, habría equivalido a la autoabolición del Congreso, esa venerable institución estadounidense. Aquellos que no están dispuestos a defender la Constitución de los Estados Unidos no necesitan prestar juramento a la misma. Así que los demócratas no tenían otra opción.

El deber de intervenir

A algunos de los votantes estadounidenses no parece importarles que su presidente crea que está por encima de la ley. Pero los que están a cargo de controlar al poder ejecutivo, tienen que intervenir. No se trata de un simple parloteo de conciencia y moralidad, si se cree realmente en el deber y la responsabilidad. ¿Cuáles serían las consecuencias de no hacer frente a la intimidación y la tiranía en este mundo, por cálculo político y la convicción de que de todas formas no se puede lograr nada? Los demócratas perderían toda la credibilidad.

Una mancha en la presidencia de Trump

Por ello intentan un difícil acto de equilibrio: quitar a Trump de su cargo y al mismo tiempo colaborar con la Casa Blanca y los republicanos donde sirva al bienestar de los estadounidenses.

No sabemos cómo evaluará la historia este día. Es bastante improbable que el procedimiento de destitución cambie el estilo errático de gobierno de Trump y frene su desprecio por las reglas y la moral. Tampoco es seguro que los votantes remuneren la intervención de la Cámara de Representantes en las urnas.

Pero lo que si es seguro es que siempre habrá una mancha en la presidencia de Donald Trump. Definitivamente no se podía seguir delante de esta manera.

(gg)

