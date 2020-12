Trump rechazó oferta para comprar millones más de dosis de la vacuna de Pfizer

La administración de Donald Trump rechazó este verano una oferta presentada por la farmacéutica Pfizer para comprar dosis adicionales de la vacuna de coronavirus que desarrolla, según informó este lunes (07.12.2020) el New York Times, por lo que podría no generar suficientes para EE. UU. hasta junio de 2021 dado el compromiso que ha adquirido con otras naciones.

La revelación, confirmada también por Associated Press, se produjo un día antes de que Donald Trump quisiera atribuirse el mérito del rápido desarrollo de las próximas vacunas en una cumbre de la Casa Blanca.

Se desconoce, sin embargo, en qué resultaría exactamente la orden, que figura en un comunicado y que también ha sido confirmado por un funcionario de alto rango de la Casa Blanca, y si llevase finalmente a expandir el número de dosis que figura en los contratos federales existentes.

Se espera que la vacuna de Pfizer, uno de los principales contendientes a la vacuna COVID-19, sea aprobada por un panel de científicos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) a partir de esta semana.

La vacuna Pfizer es una de las dos que están en camino de obtener la autorización de emergencia de la FDA este mes, la otra proviene de la farmacéutica Moderna.

Pfizer: tratamiento de dos dosis

La vacuna de Pfizer, que ha desarrollado junto con la alemana BioNTech, es un tratamiento de dos dosis, por lo que los 100 millones de dosis que habría comprado EE. UU. servirían para inocular sólo a 50 millones de personas.

La administración Trump insistió el lunes por la noche en que, entre esas dos vacunas y otras en trámite, Estados Unidos podrá acomodar a cualquier estadounidense que quiera vacunarse para fines del segundo trimestre de 2021.

Mientras, el Reino Unido ya ha empezado a inocular a la población este martes con la vacuna de Pfizer y BioNTech, convirtiéndose en la primera nación occidental en empezar vacunaciones masivas.

Además, la Unión Europea anunció el pasado 11 de noviembre, dos días después de que Pfizer presentara los buenos resultados de su vacuna, que había llegado a un acuerdo con la farmacéutica para la compra de 200 millones de dosis.

FEW (EFE, New York Times, AP, The Guardian)