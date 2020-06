Trump precisa que solo se reuniría con Maduro para discutir fin del chavismo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, especificó este lunes (22.06.2020) que se reuniría con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, solo para discutir la salida del líder chavista del poder, después de que se conocieran unas declaraciones donde el magnate republicano se mostraba proclive a un encuentro con un hombre al que su país no reconoce el rango de jefe de Estado.

Por medio de Twitter, Trump detalló que "sólo me reuniría con Maduro para discutir una cosa: una salida pacífica del poder", y acotó que siempre se posicionará "contra el socialismo" y a favor de la libertad del pueblo de Venezuela. Esto supone un paso atrás en las declaraciones que dio al portal Axios, donde dijo estar abierto a encontrarse con el líder socialista.

Según los extractos de la entrevista publicados en la noche del domingo 21 de junio, Trump afirmó que no se opone a un encuentrocon Maduro. "Quizá sí pensaría en ello. A Maduro le gustaría reunirse (conmigo). Y yo nunca me opongo a reunirme, muy pocas veces me opongo", indicó. Eso supondría el fin de la política de "máxima presión” que ha ejercido Estados Unidos contra el gobierno venezolano.

Críticas de Biden

Además, las palabras de Trump ponen en evidencia sus dudas sobre el rol que juega el líder de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, a quien Estados Unidos y otra cincuentena de países, entre ellos Alemania, reconocen como presidente legítimo. En la entrevista, Trump mostró sus reservas hacia Guaidó y su desempeño e indicó que "no estaba necesariamente a favor” de él.

Algo similar había revelado días antes el exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, quien en sus memorias asegura que Trump consideraba a Guaidó demasiado débil frente a la imagen de rudeza que proyecta Maduro. A menos de cinco meses de las elecciones presidenciales, el casi seguro candidato de los demócratas, Joe Biden, criticó a Trump por su postura frente a Venezuela y lo acusó de admirar a "matones y a dictadores como Maduro".

DZC (AFP, EFE, Reuters)

