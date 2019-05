Trump pierde nueva batalla para no hacer públicas sus finanzas

Un juez de Nueva decidió este miércoles (22.05.2019) que el banco alemán Deutsche Bank y el estadounidense Capital One sí pueden entregar información financiera del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los dos comités de la Cámara Baja del Congreso que la solicitaron, en un nuevo revés judicial para el mandatario de la principal potencia del planeta.

El magistrado Edgardo Ramos, del distrito sur de Nueva York, dio a conocer su fallo solo dos días después de que otro juez, esta vez del distrito de Columbia, considerara que Trump no podía bloquear una citación judicial del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara Baja a Mazars, la firma de contabilidad usada por el presidente y sus empresas.

Trump, tres de sus hijos involucrados en sus negocios -Donald Jr., Ivanka y Eric- y varias de sus empresas presentaron una demanda judicial para impedir que los bancos transmitan estos documentos a los legisladores, bajo el argumento de que el pedido tiene "una motivación política" con el fin de "hostigar” al mandatario.

¿Posible destitución?

Trump se ha convertido en el primer presidente estadounidense desde Gerald Ford (1974-1977) que no publica cada año su declaración de impuestos. Esta norma no escrita se convirtió en una tradición que sus predecesores consideraban parte de su deber de transparencia y rendición de cuentas ante el electorado. Ante el acoso opositor, Trump dijo que no seguirá trabajando con los demócratas en el Congreso mientras siga siendo sometido a investigaciones.

Esta misma jornada, el Congreso del estado de Nueva York, dominado por demócratas, aprobó un proyecto de ley que facilita al Congreso de EE.UU. el acceso a la declaración de impuestos de Trump. El mandatario tenía esta jornada un encuentro con los líderes demócratas, que suspendió de forma intempestiva. "Entró en la habitación. Hizo una declaración, que ni siquiera voy a describir”, dijo Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes.

Los demócratas poco a poco vuelven a procesar una idea que ha dado vueltas desde que asumió Trump. Pelosi acusó al mandatario de "encubrir” posibles pruebas que podrían conducir a su destitución. "Creemos que es importante seguir los hechos, creemos que nadie está por encima de la ley (...), y creemos que el presidente de Estados Unidos está involucrado en un encubrimiento”, dijo.

DZC (EFE, AFP)

¿Quién desafiará a Donald Trump? Howard Schultz El ex jefe de Starbucks, Howard Schultz, podría presentarse como candidato contra Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020. El multimillonario de 65 años declaró que a pesar de ser un demócrata "de toda la vida", ahora, sin embargo, está "considerando seriamente" convertirse en un "candidato independiente". Los demócratas reaccionan poco entusiasmados.

¿Quién desafiará a Donald Trump? Julián Castro "Si se presenta Shultz como candidato independiente, Trump podría ser reelegido", dice Julián Castro. Este hombre de 44 años era el ministro de Vivienda en el gobierno de Obama y había anunciado su candidatura a la presidencia en enero en San Antonio, Texas. Sería el primer presidente hispano en Estados Unidos.

¿Quién desafiará a Donald Trump? Tulsi Gabbard Casi al mismo tiempo que Julián Castro, la congresista demócrata Tulsi Gabbard, de Hawái, anunció que también quería competir contra Donald Trump en 2020. La apasionada surfista de 37 años y veterana de la guerra de Irak calificó el seguro médico, la reforma del derecho penal y el compromiso con la protección del clima como sus temas políticas centrales.

¿Quién desafiará a Donald Trump? Elizabeth Warren Fue la primera representante destacada de los demócratas estadounidenses en hacer públicas sus ambiciones para una candidatura presidencial: la decididamente izquierdista senadora Elizabeth Warren es una aguda crítica del presidente Trump. Esta mujer de 69 años del estado de Massachusetts fundó un comité para sondear sus posibilidades en caso de una candidatura.

¿Quién desafiará a Donald Trump? Kirsten Gillibrand La senadora estadounidense de 52 años, de Nueva York, especialmente comprometida con los derechos de la mujer, anunció su candidatura en el show de televisión de Stephen Colbert. Una mejor atención médica para las familias y la lucha contra la corrupción ocupan un lugar prioritario en su agenda.

¿Quién desafiará a Donald Trump? Pete Buttigieg Un alcalde de Indiana desconocido a nivel nacional y abiertamente homosexual: Pete Buttigieg, de 37 años, también anunció su candidatura para ser abanderado de los demócratas. Uno de sus desafíos: transmitir la pronunciación de su apellido maltés. La mayoría de la gente lo llama "alcalde Pete", cuenta Buttigieg.

¿Quién desafiará a Donald Trump? Kamala Harris La senadora estadounidense Kamala Harris es la cuarta mujer del partido demócrata que anuncia su candidatura a la presidencia. Para ello eligió el día festivo de Martín Luther King. Harris es la segunda estadounidense negra elegida para el Senado de Estados Unidos. Allí la antigua fiscal representa el Estado de California. Autor: Sven Töniges



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |