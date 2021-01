Trump llama a la calma y rechaza violencia y vandalismo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo este miércoles (13.01.2021) un llamado a la calma y dijo que se opone a cualquier tipo de violencia, mientras el Congreso debate su acusación por alentar el asalto al Capitolio.

Mensaje llega mientras Cámara baja debate "impeachment"

"Ante las informaciones sobre más manifestaciones, insto a que no haya violencia, no se cometan delitos y no haya vandalismo de ningún tipo. Eso no es lo que yo defiendo, ni tampoco lo que Estados Unidos defiende", aseguró Trump en un comunicado emitido por la Casa Blanca.

"Pido a todos los estadounidenses que ayuden a relajar las tensiones y calmar los ánimos. Gracias", añadió.

El breve comunicado del mandatario llegó mientras la Cámara de Representantes se preparaba para acusarlo de "incitar" la insurrección de sus seguidores la semana pasada en el Capitolio, lo que obligará al Senado a someter a Trump a un segundo juicio político o impeachment.

Juicio político estaría causando "inmensa ira" entre seguidores

Este martes, el líder estadounidense calificó su discurso antes de la toma del Capitolio como "totalmente apropiado" y consideró "absolutamente ridículo" un juicio político en su contra, proceso que estaría causando "una inmensa ira" entre sus partidarios.

En este sentido, el mensaje del mandatario llega también dos días después de que el FBI advirtiera que algunos de sus seguidores radicales planeaban "protestas armadas" en todos los estados del país entre el 16 y el 20 de enero, cuando el presidente electo Joe Biden tomará posesión.

rrr (afp/efe)