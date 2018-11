Trump dispuesto a cierre de Gobierno si no se financia muro con México

El presidente estadounidense Donald Trump estaría "totalmente dispuesto” a paralizar el Gobierno si el Congreso no le otorga la financiación para la construcción del muro que quiere levantar en la frontera entre Estados Unidos y México para frenar la entrada de inmigrantes ilegales.

Así lo manifestó el mandatario en una entrevista publicada este miércoles (28.11.2018) por el periódico Politico.

Trump quiere que el Congreso apruebe una partida de 5.000 millones de dólares para el muro. Esa cantidad es exclusivamente para la barrera física. Para seguridad fronteriza, Trump quiere más.

Dirigentes demócratas, entre ellos el líder de la minoría del partido de la oposición en el Senado, Chuck Schumer, se han mostrado dispuestos a aprobar una partida de 1.600 millones de dólares.

"Políticamente hablando, ese asunto (la batalla sobre el muro) es una ganancia total", manifestó Trump. "Creo que (el muro) es un tema tremendo, pero lo que es mucho más importante, realmente se necesita. Así que tenemos que tener seguridad fronteriza".

Antes del 7 de diciembre, el Congreso debe aprobar siete partidas presupuestarias para financiar, entre otras cosas, los Departamentos de Seguridad Nacional, Justicia y el Departamento de Estado.

La amenaza de cierre del Gobierno se produce cuando cerca de 6.000 migrantes centroamericanos esperan en la ciudad mexicana de Tijuana para pedir asilo en Estados Unidos. Llegaron a la frontera en caravanas desde Honduras, tras recorrer unos 4.000 kilómetros.

No es la primera vez que Trump amenaza con un cierre de Gobierno si el Congreso no financia la construcción del muro, que fue la propuesta estrella de su campaña para las elecciones presidenciales de 2016. En ella aseguró que México pagaría por él.

El último cierre de Gobierno que vivió Estados Unidos tuvo lugar en enero de este año, cuando el Gobierno federal estuvo paralizado por tres días.

Si el Gobierno federal se queda sin fondos porque el Congreso no aprueba las cuentas necesarias para ello, envía a casa a los empleados no esenciales al no poder pagar sus nóminas. Sin empleados y sin fondos, amplios sectores de la administración federal no pueden funcionar.

rrr (dpa/político/reuters)

