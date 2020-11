Trump dice que ganó Biden, pero luego aclara que “no reconoce” haber perdido

En un mundo siempre atento a las pequeñas señales, el tuit publicado este domingo (15.11.2020) por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó toda clase de comentarios. El texto parece conceder que las elecciones fueron ganadas por el candidato demócrata Joe Biden, un detalle que hasta el momento el actual inquilino de la Casa Blanca se niega a aceptar. Ante el revuelo causado por lo que la agencia AFP considera un "lapsus”, Trump se vio forzado a aclarar sus dichos.

"Ganó porque las elecciones estaban amañadas. No se permitieron OBSERVADORES U OBSERVADORES DEL VOTO, los votos fueron contados por una compañía propiedad privada de la izquierda radical, Dominion, con una mala reputación y equipo engañoso que no pudo siquiera cumplir con los requisitos para Texas (¡que yo gané por mucho!), ¡los medios de comunicación falsos y callados, y más!”, escribió Trump en su Twitter. El tuit fue etiquetado por la red social con la advertencia "esta afirmación sobre el fraude de las elecciones es controvertido”.

Trump acompañó su mensaje con un extracto de una intervención en la cadena de televisión Fox News del comentarista político conservador Jesse Waters, en el que afirmaba de manera infundada que Biden triunfó por un supuesto fraude. El viernes, Trump se había referido por primera vez -aunque a medias- a la victoria de su adversario demócrata al dar a entender, antes de retractarse, que él ya no estaría más al frente de la gestión de la crisis del coronavirus después del 20 de enero, día de la toma de posesión presidencial.

"Hay que reconocer que ganó Biden”

Poco más tarde, el mandatario saliente insistió en que no reconoce su derrota: Biden "solo ganó a ojos de los medios de noticias falsas. ¡Yo no reconozco NADA! Tenemos un largo camino por delante. ¡Esta fue una ELECCIÓN AMAÑANADA!”, escribió. En sus descargos, Trump se hace eco de informaciones divulgadas por páginas web de conspiraciones administradas por movimientos de ultraderecha. Hasta ahora Trump apenas ha conseguido alguna que otra victoria menor en los tribunales, donde ha ido sufriendo reveses como el del viernes en dos cortes de Pensilvania, donde fueron desestimadas seis demandas presentadas por su campaña electoral.

En el programa de NBC "Meet the Press”, el hombre escogido por Biden como jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Kalin, dijo que lo que escriba Trump en su Twitter no tiene repercusión a la hora de catalogar la elección de Biden. "Quien lo eligió fue el pueblo estadounidense”, expresó. Un republicano respetado dentro de ese partido, el exasesor de seguridad de Trump John Bolton, también se refirió al tema, señalando que hay que reconocer el triunfo de Biden. "Creo que es muy importante que los líderes del Partido Republicano expliquen a nuestros electores, que no son tan estúpidos como creen los demócratas, que Trump perdió la elección y sus acusaciones de fraude no tienen fundamento”, dijo en el programa "This Week”, de ABC.

Además de haber obtenido 5,5 millones de votos más que Trump, Biden también obtuvo 306 votos electorales, contra 232 del presidente saliente. Distintas agencias gubernamentales, en tanto, han asegurado que las elecciones del 3 de noviembre "fueron las más seguras de la historia”.

