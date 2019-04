Trump dice que está 100% listo para cerrar la frontera con México

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes (02.04.2019) que está 100% listo para cerrar la frontera con México para frenar el flujo de migrantes, pese al impacto "potencialmente catastrófico" para la economía de Estados Unidos.

"Vamos a tener seguridad en este país, es más importante que el comercio. Así que tendremos una frontera fuerte y si no, entonces, vamos a tener una frontera cerrada. Y cuando cerremos la frontera, entonces estaremos frenando enormes flujos de drogas", dijo Trump en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

"México ahora está parando a la gente de venir aquí, vamos a ver si siguen haciendo eso. Si no lo hacen y no alcanzamos un trato en el Congreso, entonces la frontera cerrará un 100%", afirmó.

Cuestiones de dinero

La amenaza de cerrar la frontera que movió un flujo comercial de 612.000 millones de dólares en 2018, le valió a Trump advertencias de su propio campo.

El líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, dijo: "Cerrar la frontera tendría un impacto potencialmente catastrófico para nuestro país y yo espero no haga nada del estilo".

Por su parte, la Cámara de Comercio estadounidense advirtió que cerrar la frontera sería una "debacle asegurada", ya que hay cinco millones de empleos que dependen del comercio con México.

Reacción en México

Ver el video 02:15 Compartir Trump contra la migración Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3G6t0 Trump insiste en cerrar la frontera con México

No hay señales de que Estados Unidos concrete el cierre fronterizo total con el que ha amenazado el presidente Donald Trump, afirmó el canciller de México, Marcelo Ebrard. "No hay cierre de ningún punto; nos han dicho que no va a ocurrir y esperaremos que no ocurra", dijo Ebrard en una conferencia de prensa en Ciudad de México.

Por otro lado, el canciller descartó que México vaya a modificar su política migratoria para contener el flujo de migrantes.

"La política migratoria de México fue enunciada claramente desde que firmamos el Pacto por una Migración Ordenada, Regular y Segura en Marruecos", expuso, aunque reconoció que se están haciendo ajustes al pasar de una política "hiperrestrictiva a una regulatoria".

México es el tercer socio comercial de EE. UU. y solo en el puerto de la ciudad de Calexico (California) cada día cruzan unos 1.000 camiones, mientras que por Laredo (Texas) transitan unos 11 trenes de mercancías cada día, de acuerdo a datos de los departamentos de Transporte y de Comercio de EE.UU.

Solo en 2017, los servicios y bienes que EE.UU. intercambió con México tuvieron un valor de más 615.000 millones de dólares, según las citadas fuentes.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) estima que este mes el número de personas detenidas por cruzar ilegalmente la frontera podría llegar a 100.000.

En febrero, las autoridades fronterizas detuvieron a 76.000 migrantes.

Dg (efe, afp)