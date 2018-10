Trump dice confiar en Putin aunque pueda haber ordenado asesinatos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una polémica entrevista con la cadena estadounidense CBS, dijo este domingo (14.10.2018) que "confía" en su homólogo ruso, Vladímir Putin, aunque "probablemente" ordenó asesinatos y envenenamientos. "No fue en nuestro país", dijo el presidente en el conocido programa de la cadena '60 minutos'.

Trump insistió hoy en que, aunque no se posiciona contra Putin en público, es muy "duro" con él en privado. "Creo que soy muy duro con él personalmente. Tuve un encuentro con él. Solo los dos. Fue un encuentro muy duro y fue un encuentro muy bueno", defendió el presidente, en referencia a la reunión que mantuvo con Putin en su cumbre del 16 de julio en Helsinki con la sola compañía de sus intérpretes, por lo que no ha transcendido el contenido de la reunión.

Mattis es una "especie de demócrata"

Respecto al secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, Trump dijo que es "a decir verdad, creo que es una especie de demócrata" que puede que salga del Gobierno. "Podría ser que se esté planteando renunciar", dijo. "Creo que es buen tipo, nos llevamos muy bien. Podría irse… quiero decir, en algún momento, todo el mundo se va. Todo el mundo. La gente se va. Esto es Washington", dice en la transcripción de la entrevista difundida por CBS antes de su emisión.

Preguntado sobre estas declaraciones, el portavoz del Pentágono, coronel Rob Manning, afirmó que "el secretario Mattis está centrado en hacer su trabajo: asegurarse de que el Ejército de Estados Unidos sigue siendo la fuerza más letal del planeta". Hace un mes, Mattis dijo que no había que tomarse muy en serio los rumores de que pensaba dejar el puesto por desavenencias con Trump, sobre todo después de la publicación del libro de Bob Woodward sobre la actual administración estadounidense en que habla del desprecio que, en privado, muestra el general por el presidente. Mattis describió el libro como "ficción".

"No niego el cambio climático"

Además, Trump dejó de negar el calentamiento global, aunque dijo no estar seguro de que esté causado por el hombre. "Los científicos tienen una agenda política", criticó. Y aseguró que no está dispuesto a perder millones de empleos y miles de millones de dólares por culpa de acuerdos climáticos, en clara referencia al de París.

En otro momento de la entrevista, Trump afirmó que sus burlas contra una de las mujeres que acusaron de abusos sexuales al juez Brett Kavanaugh sirvieron para que los republicanos pudieran nombrarlo para el Tribunal Supremo. "Si no hubiera hecho ese discurso, no habríamos ganado. Solo dije que ella parecía no saber nada", firmó Trump añadiendo que "realmente no me estaba burlando de ella", sino que solo destacó que "no sabía ni el año, ni la hora ni el lugar" de los supuestos abusos.

