Trump da por “muertas” las negociaciones de paz con los talibanes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes (09.09.2019) que las conversaciones de paz que su país llevaba adelante con los talibanes, con los que una delegación se ha reunido durante un año en Qatar, están "muertas”. Todo esto, en medio de crecientes rumores sobre las divergencias que existen en Washington por el camino adoptado por Trump para poner fin a la guerra en Afganistán.

"En lo que me concierne, están muertas, para mí están muertas”, sentenció Trump al ser preguntado por los periodistas en la Casa Blanca sobre las negociaciones de paz con los talibanes. El anuncio llega después de que Trump cancelara una reunión secreta que, según dijo, iba a mantener el domingo con líderes talibanes en su residencia secundaria de Camp David.

Trump anuló esa cita después de que los talibanes admitieran la autoría de un atentado en Kabul que el pasado jueves acabó con la vida de 11 personas, entre ellas un soldado estadounidense. Esto habría gatillado un cambio de actitud por parte de Estados Unidos, que según Trump ha "golpeado” a los insurgentes afganos más fuerte en los pasados cuatro días que en los últimos diez años.

No hay diferencias

Hasta este fin de semana habían crecido las expectativas sobre un acuerdo que permitiera cumplir uno de los anhelos de Trump: la retirada de miles de soldados estadounidenses de Afganistán, donde Washington tiene desplegados unos 13.000 militares. A cambio, los talibanes iban a ofrecer garantías sobre una "reducción de la violencia" en el país.

Pero "cometieron un error”, dijo Trump en referencia al atentado en Kabul. Pese a todo, pareció dejar una puerta abierta a conversaciones futuras, al asegurar que siguen hablando con el Gobierno afgano y con "mucha gente": "Y ya veremos (qué pasa)", indicó. Asimismo, negó diferencias en su gobierno sobre las negociaciones y la cancelada reunión en Camp David.

"Muchas noticias falsas de que yo habría actuado contra el consejo del vicepresidente (Mike Pence) y varios asesores sobre una posible reunión con los talibanes en Camp David", tuiteó más temprano el mandatario. "¡Esta historia es falsa!", escribió. "Siempre he pensado que era bueno reunirse y hablar" con la gente, "pero finalmente, en este caso, he decidido no hacerlo", añadió.

DZC (EFE, AFP)

El terrorismo, un cáncer global (03.2016) Europa, una víctima entre tantas La prensa suele dar amplia cobertura a los atentados perpetrados en Europa. Pero distan de ser los únicos. Los países más afectados por el terrorismo están lejos del Viejo Continente (Irak, Afganistán, Nigeria, Pakistán y Siria, en ese orden según un informe del Instituto para la Economía y la Paz). Acá les mostramos algunos casos. Y nos faltan: Uganda, Mali, Camerún, China, Yemen, Egipto...

El terrorismo, un cáncer global (03.2016) Irak, donde sunitas y chiitas se odian No pasa una semana sin que las bombas exploten en ciudades de Irak, afectando principalmente a civiles. Las disputas religiosas entre sunitas y chiitas suelen estar detrás de estas acciones, realizadas por milicianos del Estado Islámico, aunque también por miembros de Al Qaeda y otros grupos. El más reciente ocurrió en el estadio de Iskandariya, el 25 de marzo de 2016, donde 41 personas murieron.

El terrorismo, un cáncer global (03.2016) Pakistán, víctima del horror talibán El último atentado en Lahore, donde un grupo talibán atacó un parque lleno de cristianos el domingo 27 de marzo, matando a 72 personas, es solo uno más en la larga lista de actos de terror cometidos en ese país. El más tristemente célebre de los ataques de los últimos años es el de la escuela de Peshawar, en diciembre de 2014, cuando seis hombres armados talibanes asesinaron a 145 estudiantes.

El terrorismo, un cáncer global (03.2016) Nigeria, a la sombra de Boko Haram El grupo islamista Boko Haram, que busca crear un califato en el norte de Nigeria, tiene mala fama. Y justificada. Junto a Estado Islámico, son responsables del 51 por ciento de las muertes causadas en el mundo por acciones terroristas. Boko Haram actúa con brutalidad, atacando poblados, saqueando y quemando a la población civil, entre otras barbaridades. Desde 2009 ha matado a 14 mil personas.

El terrorismo, un cáncer global (03.2016) Siria, una guerra de todos contra todos Los rebeldes, el Ejército, el Estado Islámico, el Frente Al Nusra, facciones que no responden a grandes grupos... La situación en Siria es tan delicada en términos de seguridad como cabría esperar de un país en guerra con múltiples grupos combatiendo por sus propios intereses. El ranking del Instituto para la Economía y la Paz ubica a Siria como el quinto país del mundo más afectado por el terror.

El terrorismo, un cáncer global (03.2016) Afganistán y las ofensivas talibanes Famosas son las ofensivas de verano de los grupos talibanes, que en el invierno se refugian en las regiones montañosas de Afganistán y Pakistán. Sus ataques poco a poco han derivado de operaciones contra las fuerzas de seguridad a centrarse en la población civil. Afganistán es, tras Irak, el segundo país con mayor incidencia terrorista del mundo. En 2014 hubo 4.505 muertos por esta causa.

El terrorismo, un cáncer global (03.2016) Kenia y Somalia, donde Al Shabaab quiere dominar Al Shabaab desea imponer un estado islámico en Somalia. Controló Mogadiscio hasta que fue expulsado por las fuerzas somalíes, apoyadas por tropas de la Unión Africana. Si bien está en retirada, cuenta con al menos 7.000 hombres y ha perpetrado atentados también en Kenia, que apoya al Ejército somalí, y en Uganda. En septiembre de 2013 atacaron un centro comercial keniano, matando a 72 personas. Autor: Diego Zúñiga



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |