Trump cree que tendencia “socialista” de demócratas favorece su reelección

Luego de una semana marcada por el fracaso de la cumbre con Corea del Norte y la comparecencia de su exabogado ante el Congreso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump hizo una entrada triunfal en el escenario de la Conferencia de Acción Política Conservadora, o CPAC, celebrada en las afueras de Washington.

Trump centró su discurso en criticar las tendencias "socialistas" de sus rivales demócratas, uno de los temas favoritos de los republicanos en los últimos tiempos. El mandatario agitó la amenaza del socialismo, convertido en una tendencia muy popular entre los candidatos a la investidura demócrata para las presidenciales del próximo año, algo que para el multimillonario aumenta sus posibilidades de ser reelegido para un nuevo periodo presidencial el próximo 2020.

"El socialismo no tiene nada que ver con el medioambiente, la justicia, la virtud. Eso se llama el poder de la clase dirigente", afirmó el presidente republicano, que citó el ejemplo de Venezuela. "El futuro no pertenece a quienes creen en el socialismo", declaró. "Pertenece a quienes creen en la libertad. Estados Unidos nunca será un país socialista. Creemos en el sueño americano, no en la pesadilla socialista", prosiguió.

Por último, el mandatario aprovechó la ocasión para defender su balance al frente de la Casa Blanca, destacando los buenos datos de la economía estadounidense y afirmando que estaba a punto de lograr el financiamiento del tramo de muro que quiere construir en la frontera con México para frenar la inmigración ilegal. Ante sus seguidores más fieles, retomó los temas conservadores que le permitieron llegar a la presidencia: una política migratoria dura, el mantenimiento de la legislación sobre armas o una línea antiaborto.

