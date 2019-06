Deportes

Trump carga contra capitana de la selección por rechazar ir a la Casa Blanca

Rapinoe dijo que rechazaría una invitación de Trump a la Casa Blanca. "No iré a la jodida Casa Blanca", dijo en un video de la revista "Eight by Eight".

Megan Rapinoe durante el partido entre España y Estados Unidos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019.

El presidente Donald Trump le respondió este miércoles (26.06.2019) a la estrella de fútbol femenino estadounidense Megan Rapinoe que no "falte el respeto" al país, luego de que la jugadora dijera que no iría a la Casa Blanca. "La jugadora de fútbol femenino, Megan Rapinoe, acaba de decir que 'no irá a la p... Casa Blanca' si ganan. Aparte de la NBA, (...) todas las ligas y equipos adoran venir. Soy un gran fanático del equipo estadounidense y del fútbol femenino, ¡pero Megan debería GANAR antes de HABLAR! ¡Termina el trabajo!", dijo Trump en Twitter. En otro tuit, el mandatario explicó que no había invitado hasta el momento al equipo nacional femenino de fútbol porque aún no han ganado la competición. Sin embargo, usó esa red social para invitar a la totalidad de la selección nacional femenina "gane o pierda". "Megan nunca debe faltarle el respeto a nuestro país, la Casa Blanca o nuestra bandera, especialmente porque se ha hecho mucho por ella y por el equipo. Siéntete orgullosa de la bandera que llevas", advirtió Trump. Estrellas deportivas de alto perfil se oponen a Trump La cocapitana de la selección estadounidense es la última de varias estrellas deportivas de alto perfil que se han peleado con el presidente republicano. Rapinoe, de 33 años y conocida futbolísticamente como Pinoe, es una de las capitanas de la selección nacional estadounidense y juega de centrocampista o extremo en el Seattle Reign de la Primera división femenina de Estados Unidos. El equipo que defiende en Francia el título de campeón mundial ha barrido a todos sus rivales hasta el momento en la Copa del Mundo, y se enfrentará el viernes al anfitrión en cuartos de final. Un encuentro que Rapinoe espera que sea "salvaje y loco". La visita a la Casa Blanca ha sido una larga tradición para deportistas y equipos exitosos, pero esa costumbre se ha plagado de controversias durante la presidencia de Trump. FEW (AFP, EFE) Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |



Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Holanda 2 - Japón 1 Un penal anotado por Lieke Martens en el minuto 90 permitió a Holanda ganar por 2-1 a Japón, con dos tantos de la jugadora del Barcelona, para clasificar al conjunto 'Oranje' a cuartos del Mundial femenino.

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Suecia supera a Canadá en partido equilibrado Suecia se impuso a Canadá por 1-0. Un tanto de Stina Blackstenius (55) y un penal parado por su portera Hedvig Lindahl (69), permitieron a las suecas acceder a cuartos, donde les espera un clásico del fútbol femenino contra Alemania, que le ganó en octavos a Nigeria por 3-0. Las suecas buscarán la revancha en cuartos contra las germanas, por la final olímpica perdida en Rio-2016.

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol España se despide por lo alto ante EE. UU. España puso contra las cuerdas al vigente campeón, pero cayó con dos goles de penal en contra (2-1). Megan Rapinoe adelantó a EE. UU. (7) y España respondió inmediatamente con Jenni Hermoso (9), rompiendo la racha del 'US Team' de 7 partidos sin recibir goles. Pero, finalmente, una entrada de Virginia Torrecilla sobre Rose Lavelle, fue señalada como penal y convertida de nuevo por Rapinoe (75).

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Brasil eliminada del Mundial femenino Brasil quedó eliminada del Mundial femenino de fútbol al perder en octavos de final contra Francia, que se impuso en la prolongación por 2-1. Valerie Gauvin adelantó a Francia en el minuto 52, antes de que Brasil empatara por medio de Thaisa en el 63, pero el gol de Amandine Henry en la prórroga (106') enterró las ilusiones auriverdes.

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Inglaterra 3 - Camerún 0 Inglaterra venció a Camerún (3-0) y sacó su billete a cuartos de final, donde se verá las caras con Noruega, que eliminó antes a Australia por penales. En un partido con muchas consultas al árbitro asistente de video (VAR), los tantos de Stephanie Houghton (14'), Ellen White (45'+4') y Alex Greenwood (58') dieron la victoria a Inglaterra.

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Noruega 1 (4) - Australia 1 (1) El apretado partido que disputaron Noruega y Australia se definió mediante el expediente de los lanzamientos penales, luego de que el empate 1-1 se mantuviera hasta el minuto 120. Desde los 12 pasos las europeas fueron mucho más efectivas y consiguieron clasificar a cuartos de final, donde esperan rival, que saldrá del equipo vencedor del duelo Inglaterra-Camerún.

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Alemania 3 - Nigeria 0 Alemania derrotó cómodamente (3-0) a Nigeria, en Grenoble, Francia, y es el primer cuartofinalista del Mundial femenino. La capitana Alexandra Popp abrió el marcador con remate de cabeza (20'), antes de que Sara Däbritz ampliara la cuenta (27'), de penal. El tercer gol lo logró Lea Schuller (82'). La selección doble campeona del mundo (2003 y 2007) enfrentará en cuartos a Suecia o Canadá.

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Los octavos de final están por comenzar El Campeonato Mundial Femenino de Fútbol retoma este sábado (22.6.2019) su calendario de partidos, coincidiendo con la inauguración de los octavos de final. El Alemania-Nigeria y el Noruega-Australia abrirán la lucha por una plaza en los cuartos de final de un certamen reducido a 16 de los 24 equipos que iniciaron su aventura el pasado 7 de junio.

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Tailandia 0 – Chile 2 Chile logró una victoria amarga este jueves en Rennes. Tras derrotar a Tailandia, consiguió su primer triunfo en un Mundial, y también sus primeros goles, pero eso no impidió que cayera eliminada, quedando a un tanto de pasar a octavos. Ese tanto pudo llegar en el minuto 85, cuando Chile dispuso de un penal, que Francisca Lara estrelló en el larguero.

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Suecia 0 – Estados Unidos 2 Estados Unidos, el defensor del título, continuó con su camino impecable en el Mundial de fútbol femenino, donde derrotó 2-0 a Suecia, este jueves en el cierre del grupo F, con lo que se quedó con el liderato de la llave. Las estadounidenses terminan su camino en el grupo con un pleno de nueve puntos, con 18 goles a favor y todavía sin recibir ninguno.

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Países Bajos 2 – Canadá 1 Holanda se impuso a Canadá para quedarse con la primera plaza del Grupo E, en un partido en el que los dos equipos estaban ya clasificados para los octavos de final. La defensa holandesa Anouk Dekker abrió el marcador en el minuto 54. La capitana canadiense, Christine Sinclair, igualó para su equipo en el 60, pero Lineth Beerensteyn dio el tanto de la victoria a Holanda quince minutos más tarde.

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Camerún 2 – Nueva Zelanda 1 Camerún se impuso a Nueva Zelanda en Montpellier, en su último partido del Grupo E del Mundial femenino, lo que significó su clasificación para octavos de final y la eliminación de Argentina. El conjunto africano se medirá en octavos de final, el sábado en Grenoble, a Alemania, primera del Grupo B.

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Escocia 3 – Argentina 3 Un penalti anotado en el minuto 94 por Florencia Bonsegundo (foto) dejó a la selección argentina con opciones de pasar a los octavos de final del Mundial femenino de fútbol, aunque dependiendo de una carambola en la jornada final de la fase de grupos tras empatar (3-3) ante la escuadra escocesa.

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Japón 0 – Inglaterra 2 Inglaterra derrotó a Japón y aseguró la primera posición del grupo D en Niza, en su tercer partido en el Mundial, donde ambos equipos estaban ya clasificados para los octavos de final. La atacante Ellen White, reciente fichaje del Manchester City, permitió a las inglesas abrir el marcador en el minuto 14. White fue de nuevo protagonista, en el 84, para sentenciar el duelo con un gol de zurda.

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Brasil vence a Italia, gracias a Marta Brasil avanzó como tercera del grupo C a los octavos de Francia-2019 tras ganar 1-0 a Italia, con un gol histórico de Marta (en la foto, portando el número 10 en su camiseta) , que se convirtió en la máxima realizadora de los Mundiales, masculino y femenino, con 17 dianas, este martes en Valenciennes.

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Australia 4 -- Jamaica 1 Tras vencer 4-1 a Jamaica con cuatro tantos de su estrella y capitana Sam Kerr (foto), Australia ya conoce su adversario, Noruega.

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Alemania pasa a octavos como líder de grupo B Alemania, ya clasificada a octavos de final antes de su último partido, finalizó en primer puesto del grupo B, con pleno de victorias, después de pasearse ante Sudáfrica (4-0) este lunes en Montpellier. Gracias a los goles de Melanie Leupolz (14), Sara Daebritz (29), Alexandra Popp (40) y Lina Magull (58), las jugadoras de Martina Voss-Tecklenburg sellaron su tercer triunfo.

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Francia 1 -- Nigeria 0 La selección francesa ganó 1-0 a Nigeria, este lunes en Rennes, y terminó en la primera plaza del grupo A del Mundial 2019, firmando tres victorias en los tres partidos que ha disputado. Ya clasificadas para octavos, las Bleues sufrieron ante Nigeria. Finalmente encontraron el camino del gol gracias a una sucesión de decisiones arbitrales favorables.

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol España 0 -- China 0 Otra vez jugó bien, otra vez se quedó sin marcar. España no encontró el camino del gol frente a China (0-0), este lunes en El Havre, pero se clasificó por primera vez para los octavos de un Mundial femenino, en los que previsiblemente jugará contra Estados Unidos. Hasta 24 ocasiones tuvo el equipo dirigido por Jorge Vilda, frente a una del combinado chino.

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Noruega 2 -- Corea del Sur 1 Noruega se impuso este lunes a Corea del Sur (2-1) en su último partido de la primera fase, lo que le valió un billete para octavos de final del Mundial femenino, y de paso conllevó la eliminación de las asiáticas. Gracias a dos goles de penal de Caroline Graham Hansen (4) e Isabell Herlovsen (50), Noruega cuenta con seis puntos y finaliza en segundo puesto del grupo A, por detrás de Francia.

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Suecia golea 5-1 a Tailandia Suecia se clasificó fácilmente para los octavos de final del Mundial de fútbol femenino, este domingo en Niza, aplastando a Tailandia por 5-1, logrando así su segunda victoria en otros tantos partidos en su grupo. Suecia, que suma seis puntos, se enfrentará a Estados Unidos en su último partido del grupo, el 20 de junio en El Havre, en busca de quedarse con el liderato de la llave.

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Estados Unidos 3 - Chile 0 Estados Unidos no dio opción alguna a una voluntariosa selección de Chile, que apenas pudo oponer el carácter aguerrido de sus jugadoras y el talento de su gran estrella, la arquera Christiane Endler, que impidió que la goleada por 3-0 fuera mayor.

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Canadá 2 - Nueva Zelanda 0 Canadá se clasificó matemáticamente a octavos de final del Mundial de fútbol femenino merced a su victoria 2-0 ante la modesta Nueva Zelanda, uniéndose así a Holanda, la otra nación clasificada en la llave E. Jessie Fleming abrió el marcador en el minuto 48 y Nichelle Prince aumentó la renta en el 79, después de un insulso primer tiempo.

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Holanda pasa a octavos tras derrotar 3-1 a Camerún Holanda se clasificó este sábado a los octavos de final luego de vencer 3-1 a Camerún, consiguiendo de paso el liderato de su grupo E. Las campeonas de Europa lograron su segunda victoria en otros tantos partidos gracias a un doblete de Vivianne Miedema (41, 85) y a uno de Dominique Bloodworth (48), mientras que las africanas marcaron por medio de Gabrielle Aboudi Onguene (43).

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Italia 5 - Jamaica 0 Italia pasó por encima de Jamaica (5-0), este viernes en Reims, en el que fue su segundo triunfo en el Mundial femenino, que le permite avanzar a octavos en un grupo C en el que partían como favoritas Brasil y Australia.

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Japón 2 - Escocia 1 Japón conquistó el primer puesto del Grupo D del Mundial femenino de fútbol al derrotar este viernes en Rennes a Escocia por 2-1. Las niponas tienen ahora 4 puntos, en espera del partido Inglaterra-Argentina este viernes, tras el cual las inglesas podrían retomar el liderato, después de su triunfo sobre Escocia en la primera jornada por 2-1. Las escocesas no tienen ningún punto.

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Inglaterra 1 - Argentina 0 El marcador reflejó que la Albiceleste está inmersa en un proceso de reinvención tras haber abandonado la actualidad de su equipo femenino durante casi un lustro. Compite con una generación donde son minoría las futbolistas profesionales, en contraposición con el bloque de Phil Neville. El técnico inglés, no obstante, situó en 15 años la diferencia de desarrollo entre uno y otro conjunto.

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Australia 3 - Brasil 2 Brasil desperdició una ventaja de dos goles, marcados por sus estrellas Marta y Cristiane, ante Australia, que se impuso por 3-2 este jueves en Montpellier, un resultado que deja muy abierto el grupo C del Mundial.

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol China 1 - Sudáfrica 0 China se impuso este jueves en París a Sudáfrica (1-0), relanzando sus opciones en el grupo B del Mundial de fútbol femenino, donde brindó indirectamente la clasificación para octavos de final a Alemania.

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Francia 2 - Noruega 1 Las locales confirmaron su condición de favoritas al derrotar por 2-1 a una de las grandes potencias del balompié femenino, Noruega, en un entretenido partido jugado en Niza. Los tantos fueron anotados por Valérie Gauvin (46), Wendie Renard (Noruega, 54) y Eugénie Le Sommer, la estrella local, en el minuto 72. Francia prácticamente aseguró, de este modo, su paso a la siguiente ronda.

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Alemania 1 - España 0 El solitario tanto de Sara Däbritz bastó para que Alemania derrotara por la cuenta mínima a España, en la segunda jornada del grupo B del Mundial de Francia. Las germanas fueron dominadas por las españolas, que carecieron de profundidad para convertir en goles su posesión del balón. De este modo, Alemania prácticamente asegura su clasificación a la segunda ronda.

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Nigeria 2 - Corea del Sur 0 Nigeria recuperó la ilusión al derrotar inapelablemente a Corea del Sur por 2-0. Si bien fueron las asiáticas las que dominaron el partido, las africanas supieron aprovechar mejor las oportunidades. Un autogol de Do-Yeon Kim (28) y un hermoso gol de la estrella nigeriana, Asisat Oshoala (que juega en Barcelona, minuto 75), dieron los 3 puntos a las Halconas, que pueden seguir soñando en Francia.

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Estados Unidos 13 - Tailandia 0 Una masacre. No puede definirse de otra forma el abultado 13-0 que la selección de Estados Unidos, favorita para ganar el Mundial de Francia, le propinó a la débil Tailandia. Las estadounidenses controlaron totalmente las acciones, con una posesión del balón del 73 por ciento, y dispararon 40 veces a la portería tailandesa. La estrella Alex Morgan anotó 5 de los 13 tantos.

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Suecia 2 - Chile 0 En un partido dominado ampliamente por las europeas, Suecia se impuso por 2-0 a Chile, que debutaba en estas instancias mundialistas. Las rojas lograron mantener el empate hasta el minuto 83, cuando Kosovare Asllani aprovechó una desinteligencia defensiva y marcó el 1-0. Diez minutos después, Madelen Janogy sentenció el partido, que estuvo 50 minutos interrumpido por una tormenta con rayos.

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Nueva Zelanda 0 - Países Bajos 1 Con un gol a los 92 minutos, la selección de los Países Bajos derrotó por la mínima a Nueva Zelanda, en el debut de ambos equipos en el Mundial de Francia. El tanto fue anotado por Jill Roord, quien gracias a un remate de cabeza dio los tres puntos a su equipo, que tuvo serias dificultades para someter a las oceánicas, que mostraron buen juego.

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Canadá 1 - Camerún 0 Canadá, quinta en la clasificación FIFA y aspirante al título, inició su camino con un exiguo triunfo ante Camerún en el grupo E. Antes del próximo duelo entre Holanda y Nueva Zelanda, Canadá marca el paso tras vencer por la mínima a Camerún. El combinado norteamericano se llevó tres puntos gracias a un gol de cabeza de la jugadora del Lyon Kadeisha Buchanan (celebrando en el centro de la foto).

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Argentina 0 - Japón 0 Argentina ofreció una excelente imagen en su regreso al Mundial femenino tras 12 años, al empatar sin goles frente al vigente subcampeón Japón, este lunes en el Parque de los Príncipes de París. Con este empate en la llave D, ambos equipos quedan por detrás de Inglaterra, que debutó el domingo con un triunfo 2-1 sobre Escocia.

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Inglaterra 2 - Escocia 1 Inglaterra, una de las favoritas al título, conquistó el 'derbi' ante Escocia. Terceras en la edición de 2015, las 'Leonas' abrieron el marcador en el minuto 14 por medio de Nikita Parris. llen White anotó un segundo gol antes de la pausa. El gol que lograron las escocesas es histórico, ya que se trata del primero en la fase final de un Mundial para Escocia.(9.06.2019)

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Brasil 3 - Jamaica 0 Tras una racha de nueve derrotas y sin poder contar para el debut con su superestrella Marta, Brasil llegaba al Mundial 2019 rodeado de incógnitas, que despejó goleando a Jamaica con un triplete de su ariete histórica Cristiane. (9.06.2019)

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Italia 2 - Australia 1 Italia dio la primera sorpresa del Mundial al conseguir la victoria en el tiempo de descuento contra Australia, una de las aspirantes al triunfo final. La estrella de las 'Matildas', Sam Kerr, abrió el marcador en el minuto 22, pero la jugadora de la Juventus Barbara Bonansea igualó poco antes de la hora de juego y luego consiguió el tanto del triunfo en los últimos segundos del duelo.(9.06.2019)

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Noruega 3 - Nigeria 0 Noruega avasalló este sábado a Nigeria en su debut, colocándose junto a Francia al frente del grupo A, pero por detrás de las Bleues por un gol de diferencia. Un día después de la victoria de la anfitriona Francia ante Corea del Sur, las noruegas hicieron honor a su 12º puesto en la clasificación FIFA e infligieron un serio correctivo a la mejor nación africana (38ª).(8.06.2019)

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol España 3 -Sudáfrica 1 España sufrió para ganar a Sudáfrica en el estadio Océane de Le Havre y sellar su primera victoria en una fase final de un Mundial. Lo hizo con dos penaltis transformados por Jennifer Hermoso y un tanto más de Lucía García para neutralizar el tanto de Thembi Kgatlana que adelantó a las sudafricanas.(8.06.2019)

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Alemania 1 - China 0 Un gol de la joven Giulia Gwinn, apenas transcurrida la hora de partido, dio un sufrido triunfo a Alemania sobre China y evitó la primera gran sorpresa del Mundial. Aunque las alemanas tuvieron una mayor posesión del balón, vieron como eran las chinas quienes gozaban de las mejores, y más claras, ocasiones para marcar. (8.06.2019)

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Francia 4 - Corea del Sur 0 Francia abrió su Mundial con una contundente victoria 4-0 sobre Corea del Sur en un festivo Parque de los Príncipes que llenó sus 45.000 localidades a pesar de la desagradable velada, con frío y fuertes rachas de viento, debido a la borrasca 'Miguel'.(7.06.2019)

Las mejores imágenes del Mundial Femenino de Fútbol Arranca el Mundial El Mundial Femenino de Fútbol se inició con un espectáculo presidido en el palco por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el recién reelegido presidente de la FIFA, Gianni Infantino. En la colorida ceremonia inaugural, de 20 minutos de duración, participaron participaron 300 bailarinas. La final se jugará el 7 de julio en Lyon.(7.06.2019)



