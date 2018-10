Trump amenaza con “castigo severo” a Arabia Saudita

A través de una entrevista con la cadena CBS adelantada este sábado (13.10.2018), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que tomará represalias contra Arabia Saudita, tradicional aliado de Washington en Medio Oriente, si se demuestra que agentes de ese país mataron al periodista Jamal Khashoggi, un suceso que el mandatario consideró "realmente terrible y asqueroso".

"Se está investigando, se está analizando con mucha fuerza. Y si eso fuera así, estaríamos muy molestos y enojados. Por ahora, ellos lo niegan vehementemente. ¿Podrían ser ellos? Sí", concedió Trump durante su conversación con el programa "60 minutos”, que se emitirá completo este domingo. "En un futuro no muy lejano, creo que sabremos una respuesta" sobre lo sucedido con Khashoggi, agregó.

El periodista, que vive en Estados Unidos y es crítico con la monarquía saudita, fue visto por última vez el 2 de octubre en el consulado de Arabia Saudita en Estambul (Turquía), hasta donde llegó para pedir un documento para casarse con su novia, una mujer turca. "Vamos a llegar al fondo del asunto y habrá un severo castigo", prometió Trump, aunque no precisó si su Ejecutivo está barajando alguna acción concreta.

¿Grabó su muerte?

Pese a su aparente vehemencia, Trump se mostró reticente a cancelar un acuerdo armamentístico por 110.000 millones de dólares con los sauditas. "Están ordenando equipos militares. Todo el mundo quería ese pedido. Rusia lo quería, China lo quería, nosotros lo queríamos. Y nosotros lo conseguimos, conseguimos todo. Y le diré lo que no queremos: no queremos perjudicar al empleo. No queremos perder un pedido como ese", dijo Trump, que apuntó que "usted sabe que existen otras formas de castigo, usando una palabra que es bastante dura, pero es verdad”.

En tanto, el diario turco Sabah aseguró que Khashoggi había activado la función de grabar en su Apple Watch antes de entrar en la legación diplomática, y había sincronizado el reloj con su teléfono móvil, que entregó a su prometida antes de entrar en el edificio. De esa manera se habrían grabado los sonidos durante su asesinato, dice el diario, que cita a "fuentes fiables”.

DZC (EFE, dpa)

