Trump alaba a agente fronterizo hispano por hablar un "inglés perfecto"

El presidente Donald Trump invitó a un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos al podio durante un evento de la Casa Blanca este martes (21.08.2018) para rendir homenaje a funcionarios de inmigración y bromeó diciendo que el agente podía hablar "inglés perfecto". Se trata del agente Adrian Anzaldua, a quien Trump invitó para que hablara sobre una operación en la que encontró a 78 inmigrantes indocumentados encerrados en un camión cerca de Laredo, Texas.

"Un contrabandista de personas fue arrestado en Laredo por encerrar a 78 extranjeros ilegales dentro de un remolque. El agente de la patrulla fronteriza que atrapó al acusado, y que probablemente salvó muchas vidas, está aquí con nosotros. Adrián, ¿dónde está Adrian? Adrian está aquí con nosotros", dijo Trump, buscando entre la multitud. "Adrián, ven aquí, quiero hacerte una pregunta", dijo Trump. "No estás nervioso, ¿verdad? Hablas inglés perfecto".

No está claro por qué el presidente hizo el comentario, y la Casa Blanca no se ha pronunciado al respecto.

Comentarios con matices raciales

Muchos en Estados Unidos critican constantemente a Trump por sus comentarios con tintes raciales y por enfocarse continuamente en la etnicidad de las personas. En este caso, quienes lo critican, alegan que el evento era solo un saludo de la Casa Blanca al heroísmo de los agentes de inmigración y no para resaltar la etnicidad del agente y bromear sobre sus habilidades lingüísticas solo debido a que tenía un apellido hispano.

Trump tiene historia por hacer suposiciones sobre las personas en función de su origen étnico. En el pasado, Trump incluso llegó a afirmar que un juez nacido en Estados Unidos no podría ser imparcial debido a su herencia mexicana.

¿Tergiversación de la prensa?

Sin embargo, hay quienes no están de acuerdo con las críticas. "Es una pena que los medios tergiversen estas heroicas acciones llevadas a cabo por el agente Anzaldua", dijo Héctor Garza, vicepresidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza. "Se debe prestar más atención al hecho de que Anzaldua salvó vidas", agregó Garza en declaraciones dadas a The New York Times. Del mismo modo, Garza afirmó que a Anzaldua no le ofendió el comentario, y que era una lástima ver su trabajo y reconocimiento eclipsados por el cubrimiento mediático.

La polémica llega en medio de las críticas a Trump por sus políticas de inmigración, incluido un enfoque de "tolerancia cero" hacia las personas que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México que resultó en la separación de miles de padres e hijos.

Autor: Felipe Espinosa Wang (ERS)

