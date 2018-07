Trump afirma estar dispuesto a reunirse con el iraní Rohaní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes (30.07.2018) que estaría dispuesto a reunirse con su homólogo iraní, Hasan Rohaní, "sin condiciones previas", porque, según argumentó, "no hay nada de malo en reunirse".

Durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, de visita en Washington, Trump respondió así al ser preguntado por la prensa por un posible contacto con el líder iraní tras el incremento de las tensiones entre ambos países en las últimas semanas.

"Sin condiciones previas. Si quieren reunirse, me reuniré", dijo el mandatario alegando que ese tipo de contactos son buenos para Estados Unidos, como hiciera con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un. "Ciertamente me reuniría con Irán si quisieran reunirse. No sé si están listos todavía, ahora están teniendo dificultades", dijo el mandatario.

Irán y Estados Unidos subieron el tono de sus amenazas a medida que se acerca la fecha de la entrada en vigor de las sanciones estadounidenses contra Teherán, que se prevén para principios de agosto.

"Nunca más vuelva a amenazar a los Estados Unidos o sufrirá consecuencias que pocos han sufrido en la historia antes", escribió todo en letras mayúsculas Trump en su cuenta de Twitter hace unos días a su homólogo iraní. "Ya no somos un país que aguantará sus demenciales palabras de violencia y muerte ¡sea cauto!", agregó también en letras mayúsculas el presidente estadounidense, quien ya antes de ocupar el cargo mostró una actitud hostil hacia Irán.

Disputa en torno al acuerdo nuclear

Su política contraria al régimen de los ayatolás le llevó en mayo pasado a retirar a EE.UU. del acuerdo nuclear multilateral de 2015 con Irán y a volver a imponer sanciones a Teherán. Estas sanciones, divididas por sectores de actividad en dos tandas, entran en vigor en agosto y en noviembre próximos, y amenazan con hundir la ya maltrecha economía iraní.

No obstante, el resto de firmantes del pacto de 2015 (Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania) están tratando de salvar el pacto nuclear, cuyo futuro depende en gran parte de que se garantice la venta de petróleo iraní. Por su parte, Irán está negociando con países europeos, así como con China e India, sus principales compradores de petróleo, cuyas exportaciones diarias alcanzaron el mes pasado los 2,8 millones de barriles de crudo y condensado.

El pistoletazo de salida a este enfrentamiento verbal lo dio Rohaní, cuando hace poco más de una semana advirtió a EE.UU. de que empezar un conflicto con Irán supondría "la madre de todas las guerras".

