Trump, acusado de presionar a Ucrania para investigar al hijo de Joe Biden

El presidente estadounidense, Donald Trump, presionó de manera reiterada al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para que investigase al hijo del ex vicepresidente y actual aspirante demócrata, Joe Biden, reveló este viernes (20.09.2019) el diario The Wall Street Journal. El caso, calificado por Trump como "ridículo", ha desatado una escándalo político en Estados Unidos. Biden no ha dudado en acusar de "corrupción" a Trump.

El periódico señaló que, durante esa conversación telefónica, el mandatario estadounidense llegó a pedir hasta ocho veces a Zelensky que trabajara con su abogado personal, Rudy Giuliani, para investigar a Hunter Biden, hijo del ex vicepresidente. Y añade que, durante la conversación, el estadounidense hizo una "promesa" de algún tipo. "Es ridículo", dijo Trump a los periodistas, al tiempo que afirmó que la filtración es "partidista" y desestimó las acusaciones como "otro desastre de los medios". "Lo que puedo decir es que fue una conversación totalmente apropiada", dijo el mandatario, que reiteró sus afirmaciones del jueves de que "no hubo nada malo".

Las acusaciones desataron una tensa pugna con el Capitolio, ya que los líderes demócratas exigen tener acceso a las grabaciones de la conversación mantenida el 25 de julio entre Trump y Zelensky y hasta ahora la administración se ha negado. Según medios estadounidenses, en esa llamada Trump intentó coaccionarlo para que inicie una investigación sobre el hijo de Joe Biden, aspirante a la candidatura presidencial demócrata, con la intención de obtener información que pueda dañar la campaña del demócrata hacia las elecciones presidenciales de 2020.

Contrario a esa visión del presidente, Biden, exigió el viernes a Trump divulgar la transcripción de la llamada y calificó a ese acto como "corrupción". Trump "debería liberar inmediatamente la transcripción de la llamada en cuestión de manera que el pueblo estadounidense pueda juzgar por sí mismo", dijo Biden. Asimismo exigió al director nacional de Inteligencia "parar de obstruir" y que revele al Congreso la denuncia secreta sobre esa llamada presentada por un agente de inteligencia. "Una corrupción tan clara daña y disminuye a las instituciones gubernamentales al convertirlas en las herramientas personales de una venganza política", dijo Biden en un comunicado.

Según las encuestas, Biden, vicepresidente de Barack Obama y el favorito para imponerse en las primarias de su partido, podría derrotar a Trump en la contienda presidencial. Trump se reunirá con el presidente de Ucrania la próxima semana durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, informó este viernes Kiev.

lgc (afp/efe)

