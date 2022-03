++ Trudeau: Putin cometió un error "y perderá la guerra" ++

Todas las informaciones en Hora Central de Europa (CET).

19.10 | Johnson teme que Rusia fabrique una excusa para emplear armas químicas

El primer ministro británico, Boris Johnson, expresó este jueves su temor a que Rusia fabrique una excusa para justificar el empleo de armas químicas en Ucrania. "Es parte de su método habitual", afirmó el jefe de Gobierno a la cadena "Sky News". "Empiezan diciendo que sus oponentes o los estadounidenses almacenan armamento químico y, cuando ellos mismos las utilizan, como temo que pueden hacer, tienen una 'maskirovka', una historia falsa, lista para contar", agregó. "Lo hemos visto en Siria. Incluso lo hemos visto en el Reino Unido", señaló Johnson, en referencia al envenenamiento del antiguo agente ruso Sergéi Skripal con el agente químico Novichok en 2018, un suceso en el que el Kremlin siempre ha negado cualquier implicación. El primer ministro británico afirmó que las estratégicas del gobierno del presidente ruso, Vladímir Putin, son "cínicas y bárbaras". Cuestionado por los posibles escenarios que pueden llevar al fin de la guerra en Ucrania, Johnson subrayó que "depende de Putin" y se trata de "una decisión suya y solo suya". (EFE)

18.49 | Macron califica de "acto de guerra indigno" el bombardeo de hospital infantil en Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó este jueves de "acto de guerra indigno" el bombardeo ruso de un hospital infantil en Ucrania, a su llegada a una cumbre de la Unión Europea (UE) en el Palacio de Versalles sobre el impacto de esta guerra. "Francia condena con la mayor firmeza posible este acto de guerra indigno e inmoral", subrayó el presidente de Francia, país que ejerce la presidencia semestral de la UE. Para Macron, "no se trata de un acto de guerra destinado a neutralizar bases armadas o capacidades militares", ya que su "claro objetivo" era "matar civiles, especialmente mujeres y niños". Las imágenes provocaron la repulsa mundial. La Casa Blanca denunció un uso "salvaje" de la fuerza y la UE lo consideró un "crimen de guerra odioso". (AFP)

18.43 | Portugal concede más de 4.600 permisos de protección temporal a ucranianos

Portugal superó hoy los 4.600 permisos concedidos de protección temporal a ucranianos, en un día en el que el Gobierno aprobó un paquete con más medidas para agilizar el proceso de acogida y de integración de los refugiados. Según la última actualización del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF), hasta las 13:00 horas del jueves se habían registrado 4.626 solicitudes desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania el pasado 24 de febrero. La cifra está en constante aumento y a esas 4.626 solicitudes se sumarán, entre otras, las de los 267 refugiados ucranianos, sobre todo mujeres y niños, y sus mascotas, que llegaron este jueves a Lisboa en un avión proveniente de Lublin, en el este de Polonia. (EFE)

18.26 | No hay "vía rápida" para la adhesión de Ucrania a la UE

Dirigentes europeos descartaron este jueves la demanda de Ucrania de adherir por un procedimiento expreso a la Unión Europea (UE) para responder a la invasión rusa del país, alegando que esa alternativa "no existe". "No hay una vía rápida para el acceso. Eso no existe", dijo el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, a su llegada al palacio de Versalles, donde una cumbre del bloque se dispone a reafirmar su apoyo a Ucrania. Por su parte, el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, dijo que "no podemos darles a los ucranianos la impresión de que todo puede pasar en un día". Al llegar para participar de la cumbre de la UE, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que los líderes del bloque discutirán la situación en Ucrania como "un miembro de nuestra familia europea". El pedido de Ucrania de un acceso "sin demoras" a la UE dejó al descubierto evidentes divisiones en el seno de la UE. El gobierno de Ucrania presentó formalmente un pedido de adhesión, pero normalmente se trata apenas del primer paso de un proceso que toma varios años. En la actualidad, son formalmente países reconocidos como candidatos a la adhesión Albania, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Turquía. (AFP)

18.18 | Rusia dice que bombardeo de un hospital en Ucrania fue "puesta en escena"

Rusia afirmó este jueves que el bombardeo que dejó al menos tres muertos, incluyendo un niño, en un hospital pediátrico del puerto ucraniano de Mariúpol fue una "provocación puesta en escena" por Ucrania. "La aeronáutica rusa no llevó a cabo absolutamente ninguna misión contra blancos en la zona de Mariúpol", afirmó el ministro ruso de Defensa, Igor Konashenkov. "El supuesto bombardeo aéreo es una completa provocación puesta en escena para mantener el revuelo antirruso entre una audiencia occidental", agregó. El bombardeo el miércoles del hospital de Mariúpol, que provocó indignación mundial, dejó tres muertos, entre ellos un niño, según el alcalde de ese estratégico puerto del mar de Azov. Un balance previo daba parte de 17 adultos heridos. Mariúpol está asediada desde hace diez días por las tropas rusas que el 24 de febrero invadieron el país por orden del presidente Vladimir Putin. (AFP)

18.12 | Scholz defiende sanciones actuales contra Rusia frente a embargo energético

El canciller alemán, Olaf Scholz, defendió la efectividad de las sanciones en vigor contra Moscú, frente a la posibilidad de detener las importaciones de gas y petróleo rusos. "Hemos acordado sanciones muy precisas, restricciones a la importación y exportación muy concretas, medidas con un enorme impacto en el ámbito de las finanzas," enumeró, a su llegada a la reunión extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno europeos en Versalles. "Las consecuencias para Rusia se pueden ver y está claro que seguirán surtiendo efecto," agregó el canciller, que argumentó que el paquete fue diseñado para presionar al Gobierno ruso para poner fin a la guerra y, al mismo tiempo, garantizar que las consecuencias para Europa sean en lo posible "reducidas". "Ése es el curso que vamos a seguir," aseveró Scholz, cuyo Gobierno ya ha manifestado en varias ocasiones su oposición a frenar las importaciones energéticas de Rusia puesto que ello pondría en peligro la "paz social" en Alemania. (EFE)

17.53 | Borrell dice que Rusia destruye Ucrania como hizo con Siria o Chechenia

El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, alertó este jueves que Rusia "hace su guerra” en Ucrania de la misma manera en que la hizo en Siria o Chechenia, "bombardeando” y "destruyendo”. "Rusia está haciendo su guerra de la manera en que la hace, como hizo en Siria, como hizo en Chechenia, bombardeando y destruyendo un país”, indicó Borrell a su llegada a la cumbre informal de los líderes de los Veintisiete en Versalles (Francia), en alusión a asedios anteriores llevados a cabo por el Ejército ruso en la chechena Grozni o la siria Alepo. Borrell dejó claro que Moscú "está llevando a cabo una guerra agresiva contra Ucrania sin ningún tipo de motivo”. "Todo el mundo puede ver en las pantallas de televisión lo que está pasando. Rusia está bombardeando indiscriminadamente las ciudades ucranianas. Hay cientos de víctimas, civiles, dos millones de refugiados, ¿es nuestra culpa, dos millones de refugiados? ¡No!”, recalcó el jefe de la diplomacia comunitaria. (EFE)

17.44 | Michel quiere que la UE sea "menos dependiente del gas ruso" y pide unidad

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, abogó este jueves por que la Unión Europea (UE) sea "menos dependiente del gas ruso" y pidió a los Veintisiete que sigan "unidos" frente a Moscú. El dirigente europeo hizo estas declaraciones a la entrada de la cumbre informal de líderes europeas de este jueves y viernes, que se celebra en Versalles (Francia). Según avanzó Michel, este encuentro servirá para "hacer la UE más fuerte y menos dependiente del gas ruso", así como para definir "cómo podremos reforzar nuestras capacidades de defensa". Destacó "la fuerte determinación" de la UE hacia una mayor soberanía y pidió seguir con la misma cohesión que hasta ahora. "Es muy importante -subrayó- que sigamos unidos, creo que sorprendimos a Rusia porque fuimos firmes y fuertes y estuvimos unidos". (EFE)

17.29 | Putin cometió "un grave error" y "va a perder esta guerra"

El primer ministro canadiense Justin Trudeau declaró el jueves desde Polonia que el presidente ruso Vladimir Putin "cometió un grave error" atacando a Ucrania, y que va a perder la guerra. "Vladimir Putin cometió un grave error y va a perder la guerra que comenzó (...) por el inspirador valor, fuerza y determinación de los ucranianos defendiendo su territorio", afirmó Trudeau durante una rueda de prensa junto al presidente polaco Andrzej Duda. Pero también la perderá, según Trudeau, "por la unidad y firmeza de los países aliados", unas potencias occidentales "que no pueden, ni van a permitir que Putin gane tras haber violado las reglas internacionales, invadido el país vecino y atacado a civiles", añadió. "Haremos todo lo posible", insistió el primer ministro de Canadá, "para asegurarnos de que Putin haga frente a severas consecuencias por su decisión, así como todas las malas decisiones que pueda tomar en los próximas días y semanas". (AFP)

17.28 | ONU afirma que hospital pediátrico de Mariúpol es el tercero destruido en Ucrania

Antes del bombardeo ruso el miércoles del hospital pediátrico de Mariúpol (este), otras dos maternidades fueron destruidas por las bombas en Ucrania, informó el responsable en este país del Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFPA), Jaime Nadal. El de Mariúpol "no es el único. En Zhitómir (noroeste), la maternidad fue totalmente destruida. En Saltivsky, en la ciudad de Járkov (noreste) la maternidad también fue destruida", precisó el responsable. Hay "69 maternidades y centros prenatales" en Ucrania, agregó. En Mariúpol, el bombardeo ruso contra el hospital pediátrico dejó tres muertos, entre ellos una niña, según la municipalidad de esta ciudad portuaria. El balance precedente publicado el miércoles por las autoridades hablaba de 17 heridos. (AFP)

17.22 | Rusia empieza a perder trato comercial favorable en la OMC por la guerra

Ucrania y Canadá fueron los primeros países en retirar a Rusia el trato denominado de "Nación Más Favorecida", uno de los principios fundamentales del comercio internacional por el que vela la Organización Mundial del Comercio (OMC), dijeron fuentes diplomáticas próximas a la institución. La Unión Europea anunció su intención de proceder de igual manera. El estatus de Nación Más Favorecida existe para evitar que los países que forman la OMC (164) establezcan discriminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales, por lo cual si se concede a un país una ventaja especial -como la reducción arancelaria a uno de sus productos- se tiene que hacer lo mismo con todos los demás miembros de la organización (salvo excepciones, como en el caso de los acuerdos de libre comercio). La invasión de Rusia a Ucrania y la guerra que se ha desatado ha llevado a este último país a informar por escrito a la OMC que rechaza extender a Rusia los beneficios que ofrece a otros países, alegando razones de seguridad nacional. Canadá anunció al resto de los países de la OMC que haría lo mismo y por los mismos motivos, pero todavía no ha comunicado oficialmente su decisión a la instancia correspondiente. En la práctica, esto significa que Ucrania, Canadá y otros países que tomasen la misma decisión podrán aplicar impuestos a las importaciones (aranceles) de Rusia al nivel que lo deseen, negar a firmas rusas acceso a sus mercados de servicios y negar protección de sus derechos de propiedad intelectual. (EFE)

17.21 | Von der Leyen: "Queremos una Ucrania libre y democrática"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó este jueves el deseo de los Veintisiete de que haya una Ucrania "libre y democrática" y apuntó que la guerra lanzada por Rusia contra ese país "también es una cuestión de resiliencia de la democracia". "Queremos una Ucrania libre y democrática, con la que compartimos un destino común", dijo a su llegada en Versalles a la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que se celebra hasta este viernes con su foco puesto en la guerra y en su impacto. La presidenta de la Comisión apuntó que la reducción de la dependencia energética del bloque comunitario de los combustibles fósiles rusos será otro punto discutido: "Para eso necesitamos enormes inversiones". Poco antes, en la emisora France Info, sostuvo que las sanciones impuestas contra Rusia en respuesta a su invasión de Ucrania han tenido ya un "efecto devastador" en la economía de ese país e incidió en que el objetivo de esas restricciones es "hacer pagar a Vladimir Putin un precio extremadamente elevado". (EFE)

17.12 | Ucrania dice que invasión militar rusa ya causó daños por 100.000 millones de dólares

La invasión rusa ha destruido hasta ahora unos 100.000 millones de dólares en carreteras, puentes y negocios en Ucrania, lo que ha supuesto un gran golpe para su economía, informó el jueves un funcionario del gobierno de Kiev. "Actualmente, alrededor del 50 por ciento de nuestras empresas no están operando, y las que todavía están operando no lo están haciendo al 100 por ciento", señaló Oleg Ustenko, principal asesor económico del presidente ucraniano Volodimir Zelenski. "La situación en términos de crecimiento económico va a ser realmente muy deprimente, incluso si la guerra se detiene de inmediato", aseguró en un discurso virtual ante el Instituto Peterson de Economía Internacional estadounidense. Ustenko reiteró su llamado a los gobiernos europeos y de otros países para que corten el acceso de Moscú al "dinero sangriento" boicoteando el petróleo y el gas natural rusos. "Los europeos siguen pagando a este monstruo para matar a nuestra gente, gente inocente", subrayó. (AFP)

17.08 | Von der Leyen cree que el ataque a la maternidad podría ser crimen de guerra

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, consideró este jueves que el bombardeo ruso de la maternidad de un hospital en la ciudad ucraniana de Mariúpol podría ser un crimen de guerra y exigió que se investigue. "Ese bombardeo a la maternidad de Mariúpol es inhumano, odioso, cruel y trágico. Lo condeno con la mayor fuerza. Estoy convencida que puede ser un crimen de guerra y es necesaria una investigación", sostuvo en la emisora France Info. Von der Leyen participa en una cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la UE en Versalles, un encuentro centrado en la invasión rusa de Ucrania y en su impacto económico y humanitario. (EFE)

17.07 | Posibles nuevas sanciones a Rusia ante "intensificación de atrocidades", dice Yellen

En medio de señales de una "intensificación" de los ataques contra civiles ucranianos por parte de las fuerzas rusas en su invasión al país vecino, Estados Unidos y sus aliados europeos podrían imponer nuevas sanciones a Moscú, dijo el jueves la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. "Las atrocidades que están cometiendo contra los civiles parecen estar intensificándose, por lo que ciertamente es apropiado que trabajemos con nuestros aliados para considerar nuevas sanciones", anunció Yellen. Las sanciones tomadas hasta la fecha han "devastado" la economía rusa, agregó. (AFP)

16.58 | Rusos no podran tener suscripciones premiun a Spotify

El gigante sueco de la música en línea Spotify anunció el jueves el fin de las suscripciones de pago en Rusia a causa la imposibilidad de los usuarios de abonarlas por las sanciones económicas a Rusia. "La mayoría de los usuarios premium en Rusia ya no pueden realizar pagos debido a las nuevas restricciones impuestas por los principales proveedores", dijo a la AFP un portavoz de la principal plataforma de audio del mundo. Las cuentas de pago "se cancelarán si el pago mensual falla y la cuenta se cambiará automáticamente a nuestro servicio gratuito", indicó en un comunicado. El grupo, que cotiza en la bolsa de Nueva York, ya había anunciado la semana pasada que iba a cerrar sus oficinas en Rusia y a eliminar de su web los contenidos patrocinados por el Estado ruso. (AFP)

16.26 | Borrell ve bombardeo a maternidad de Mariúpol como un atroz crimen de guerra

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó este jueves que el bombardeo de la maternidad de un hospital en la ciudad ucraniana de Mariúpol, en el suroeste del país, por parte de Rusia, es un "atroz crimen de guerra”. "Mariúpol está siendo asediada. El bombardeo de un hospital de maternidad es un atroz crimen de guerra”, aseguró Borrell a través de su cuenta oficial en Twitter. El jefe de la diplomacia comunitaria añadió que "los ataques aéreos a zonas residenciales y el bloqueo del acceso de los convoyes de ayuda por parte de las fuerzas rusas deben cesar inmediatamente”. "Un paso seguro es necesario, ahora”, insistió Borrell, que agregó a su mensaje las etiquetas de "Guerra de Putin” y "Rendición de cuentas”. Al menos tres personas, dos de ellas menores, han muerto y diecisiete resultaron heridas en el bombardeo ruso ocurrido el miércoles contra un hospital infantil de Mariúpol, informaron hoy las autoridades municipales. (EFE)

16.20 | Sanciones contra Rusia pueden hacer que los precios de los alimentos se disparen

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este jueves que las sanciones impuestas por el conflicto en Ucrania pueden provocar un aumento de la inflación mundial por la subida de los precios de los alimentos, puesto que Rusia ya no podrá exportar suficientes fertilizantes. "Si continúa así, habrá graves consecuencias (...) para el sector alimentario en su conjunto, el incremento de la inflación será inevitable", señaló en una reunión gubernamental, después de que se suspendieran las exportaciones rusas de fertilizantes. (AFP)

16.11 | Eslovaquia propone que Ucrania entre en la UE en un plazo de cinco años

Eslovaquia, país de la Unión Europea vecino de Ucrania, propondrá en la cumbre informal de líderes europeos de Versalles una hoja de ruta para que Ucrania pueda adherirse a la UE en un plazo de cinco años, informó el Gobierno eslovaco. El objetivo es que Ucrania "alcance la total armonización de su legislación y de sus instituciones en un plazo de cinco años, para que sea capaz de funcionar como Estado miembro", señala un comunicado del Ejecutivo. Bratislava ha llamado a esta iniciativa "Plan de acción para la recuperación, reforma y acceso de Ucrania a la UE", y en ella insta a un cambio de actitud de los Veintisiete, para acomodar las expectativas de acceso de Kiev al bloque comunitario. "La agresión militar de Rusia contra Ucrania debe cambiar el paradigma de la UE respecto a las políticas de vecindad y ampliación", argumenta Bratislava. (EFE)

15.47 | Putin: dice que Rusia está cumpliendo sus obligaciones en suministro energía

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que Moscú está cumpliendo todas sus obligaciones respecto al suministro de recursos energéticos a Europa y otras partes del mundo, incluida Ucrania. "Acerca de esos países que están dando pasos hostiles hacia nuestro país y nuestra economía, sabemos muy bien que están llamando a sus ciudadanos a apretarse el cinturón, a vestirse más abrigados. Y hablan de las sanciones que nos están imponiendo como el motivo del deterioro de su situación", dijo Putin durante una reunión con los miembros del Gobierno, según las agencias rusas. Y agregó: "Todo parece muy extraño, especialmente porque estamos cumpliendo con todas nuestras obligaciones. Permítanme enfatizar una vez más que estamos cumpliendo con todas nuestras obligaciones en el campo del suministro de energía", dijo Putin durante una reunión con miembros de su Gobierno. (EFE)

