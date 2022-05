En informática, se denomina “troyano”, a un “malware” que se presenta al usuario como un programa aparentemente legítimo e inofensivo, pero que, al ejecutarlo, le brinda a un atacante acceso remoto al equipo infectado.

El término troyano proviene de la historia del caballo de Troya mencionado en la Odisea de Homero. Los troyanos pueden realizar diferentes tareas, pero, en la mayoría de los casos, crean una puerta trasera (backdoor) que permite la administración remota a un usuario no autorizado. Para que un malware sea un troyano solo tiene que acceder y controlar la máquina anfitriona sin ser advertido, bajo una apariencia inocua. Hay ciertas fuentes que lo descatalogan como malware debido a que aparentemente no causa daños en los sistemas pero causan también otra clase de perjuicios como el robo de datos personales, etc.