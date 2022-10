Tropas rusas serán desplegadas “en los próximos días” en Bielorrusia

Tropas rusas llegarán "en los próximos días" a Bielorrusia para formar una agrupación militar regional ante el aumento de las tensiones con la vecina Ucrania, informó este viernes (14.10.2022) el Ministerio de Defensa de la antigua república soviética. El objetivo es que las tropas conjuntas protejan las fronteras bielorrusas de potenciales amenazas.

Victor Tumar, representante del Estado Mayor del Ejército bielorruso, explicó que los soldados participarán en actividades de instrucción militar destinadas "al aumento del nivel de cumplimiento de misiones en la defensa de la Unión Estatal" Rusia-Bielorrusia. A través de un comunicado, Minsk aseguró que en los últimos años los países de la OTAN han incrementado su potencial en las fronteras con Bielorrusia, con la presencia de material de combate moderno.

"Esos hechos confirman el incremento de las amenazas en el terreno de la seguridad militar de Bielorrusia y la Unión Estatal, lo que demanda la adopción de medidas urgentes", señala el documento, citando a Tumar. El funcionario militar subrayó que el objetivo de la agrupación ruso-bielorrusa es garantizar la paridad en materia de seguridad y el mantenimiento de la paz, pues se trata de un despliegue "enteramente defensivo”.

"Ya tienen suficientes problemas”

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, advirtió esta misma jornada a Ucrania y a Occidente de no superar militarmente a Rusia hasta el punto de arrinconar a esas tropas, pues Moscú tiene armas nucleares por una razón. En una entrevista con la cadena estadounidense NBC, Lukashenko sostuvo que "lo más importante es no llevar a tu interlocutor o incluso a tu oponente al rincón. Hay líneas que no debes cruzar. No las cruces”, explicó.

"Las armas nucleares, todas las armas, son creadas para algo”, agregó. "Rusia ha expresado claramente su posición: Dios no permita que haya un ataque en el territorio de la Federación Rusa; en ese caso, Rusia puede usar todo tipo de armas”, apuntó. La semana pasada, Lukashenko anunció la creación de la agrupación militar junto a Putin.

En dicha ocasión, Lukashenko no precisó el número de efectivos que integrarán esa agrupación, aunque este viernes explicó que Minsk no demandará de Moscú el envío de "10.000-15.000 tropas”, porque "ya tienen suficientes problemas".

DZC (EFE, Reuters)