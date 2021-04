Tropas rusas en la frontera con Ucrania: ¿demostración de fuerza o invasión inminente?

Occidente está cada vez más preocupado por los movimientos de tropas rusas en la frontera con Ucrania. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha asegurado a Ucrania que seguirá apoyando la soberanía y la integridad territorial del país y que vigilará la situación muy de cerca. El representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, también se lo aseguró al Gobierno de Kiev. Alemania y Francia, que intentan encontrar una solución al conflicto ucraniano en el llamado "Cuarteto de Normandía", expresaron sentimientos similares.

En una llamada telefónica con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró su "apoyo inquebrantable a la soberanía e integridad territorial de Ucrania frente a la actual agresión de Rusia".

Pero en las redes sociales circulan informes sobre el redespliegue de unidades rusas en las regiones de Briansk, Voronezh y Rostov, así como en la anexionada Crimea. En este contexto, Dimitri Peskov, portavoz del presidente ruso, dijo que Rusia era libre de desplegar sus tropas en su propio territorio. "Rusia no amenaza a nadie y nunca ha amenazado a nadie", dijo.

Un soldado ucraniano en la destruida mina de carbón de Butovka, en la ciudad de Avdiivka, región de Donetsk, Ucrania.

"Nuevo medio de coacción contra Occidente"

El observador militar ruso Alexander Goltz cree que las acciones de Rusia son demostrativas. "Rusia necesita un nuevo medio de coacción contra Occidente", dice Goltz en entrevista con DW, y eso es ahora la amenaza de guerra contra Ucrania.

Antes de la detención de Alexei Navalni, explica, se amenazó con aumentar la presión sobre la oposición rusa en respuesta a las sanciones occidentales. "Hay mucho en juego, el presidente ruso Vladimir Putin continuará con esta política de chantaje y presión, aunque en principio no esté dispuesto a las hostilidades", afirma el experto.

Sin embargo, podría haber enfrentamientos. Aun así, Goltz no espera ninguna acción militar en el Donbás hasta mediados de mayo: "Mientras la estepa no esté seca, no se puede comenzar ninguna ofensiva. Uno se quedaría atascado, como ya ha ocurrido muchas veces".

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Ruslán Jomchak, dijo recientemente que ya había 28 grupos de batallones tácticos de Rusia en la frontera estatal ucraniana, y en zonas no controladas por Kiev en el Donbás y Crimea.

Según Jomchak, refiriéndose a la inteligencia ucraniana, Rusia quiere enviar otros 25 grupos de batallones tácticos hacia Ucrania con el pretexto de los preparativos para las maniobras "Oeste 2021" con Bielorrusia.

Amenaza para "todo el flanco oriental de la UE"

De este modo, Rusia quiere obligar al Gobierno de Kiev a hacer concesiones en las negociaciones sobre el Donbás, escribe Volodimir Fesenko, del Centro Ucraniano de Estudios Políticos Aplicados, Penta. El politólogo supone que Rusia también quiere lograr una nueva ronda en las negociaciones con Occidente. El Gobierno de Moscú está preocupado por las sanciones occidentales, incluidas las impuestas a Nord Stream 2.

Maniobra militar rusa en Bielorrusia (2017).

Pero Fesenko tampoco descarta un conflicto militar, señalando que Crimea es ahora una enorme base militar. Además, las maniobras realizadas en Bielorrusia en los últimos años amenazarían no solo a Ucrania, sino también a los países bálticos, a Polonia y a todo el flanco oriental de la Unión Europea, señala el experto.

"Rusia lleva mucho tiempo preparando una invasión"

Por su parte, Mijailo Samus, del "Centro para el Ejército, la Conversión y el Desarme" de Kiev, está convencido de que "Rusia lleva tiempo preparando una invasión"; entre 2014 y 2018 los militares rusos ya habían concentrado equipos y unidades en la frontera con Ucrania, puntualiza.

"De hecho, Rusia ha formado tres nuevos ejércitos alrededor de Ucrania", dijo el experto. Seis submarinos con misiles de "calibre" capaces de transportar ojivas nucleares han sido transferidos a Crimea, dijo. Pero Samus no cree que Putin se atreva a escalar abiertamente, prefiriendo las provocaciones por medio de terceras fuerzas híbridas, es decir, por medio de aliados, y a nivel cibernético y propagandístico.

