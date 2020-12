Triunfa la música latina: Bad Bunny es el artista más escuchado este año en Spotify

Leyendas de la balada romántica en América Latina

Rocío Dúrcal

Se llamaba María de los Ángeles de las Heras. Nació en 1944 en España, en donde murió en 2006. En México la siguen considerando la mejor intérprete española de rancheras. No hay fiesta que no termine con un coro de “Me gustas mucho”: “Yo no he perdido la esperanza, de tenerte entre mis brazos, Y ese día ha de llegar/Desde hace mucho que me gustas, Y lo que me gusta obtengo/Con toda seguridad”.