Tribunal Supremo aprueba que Netanyahu sea primer ministro de Israel

El Tribunal Supremo israelí dio luz verde el miércoles (06.05.2020) al acuerdo de Gobierno de unión entre el primer ministro Benjamín Netanyahu y su exrival en las elecciones, Benny Gantz, cuyo Ejecutivo prestará juramento el 13 de mayo, poniendo fin a la crisis política más larga de la historia del país.

Israel verá la luz al final de la crisis que se prolonga desde 2018, con tres elecciones que no habían logrado hasta ahora designar un gobierno. El Tribunal Supremo -al que recurrieron una parte de la oposición y onegés- tenía que pronunciarse sobre la legalidad del acuerdo de gobierno y sobre la posibilidad de que Nentanyahu pueda dirigir el país pese a señalamientos por corrupción.

La máxima instancia judicial rechazó, por "unanimidad" de sus 11 jueces, el conjunto de demandas contra el acuerdo que estaba siendo debatido en la Knesset, el Parlamento israelí. Este pacto para formar un gobierno "de unión y de urgencia" prevé mantener al primer ministro Benjamin Netanyahu en el puesto durante 18 meses, al que luego le sustituiría Benny Gantz por un periodo equivalente.

La Corte dictaminó de manera unánime que "no hay razón legal para interferir" e incapacitar a Netanyahu, que el próximo 24 de mayo irá a juicio por acusaciones de cohecho, fraude y abuso de confianza en tres casos distintos. Según el Supremo, "una acusación contra un miembro de la Knesset (Parlamento) no impide que se le asigne la tarea de formar un gobierno y, por ende, encabezarlo", alegó el tribunal. Sin embargo, matizó que "algunas disposiciones plantean serias dificultades", aunque aseguró que "aún no es momento de examinar estas cuestiones".

El veredicto se produce después de que la corte deliberara varias peticiones de organizaciones civiles que exigían incapacitar a Netanyahu por los cargos en su contra y pedían anular el pacto de coalición con Gantz.

ama (efe, afp)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |