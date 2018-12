Tribunal de Justicia de la UE respalda la compra de bonos de deuda por el BCE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló la legalidad de la compra masiva de deuda pública por parte del Banco Central Europeo (BCE).

La corte con sede en Luxemburgo dictaminó que el BCE no infringe la prohibición de la financiación estatal ni el propio mandato de la institución.

Para hacer frente a la crisis del euro, el BCE inició una compra masiva de bonos que tenía por objetivo presionar los intereses y hacer más accesible el dinero para estimular la actividad económica y mantener a raya la inflación.

Disputa con Alemania

La disputa se centraba en la compra de activos del sector público que el BCE inició en marzo de 2015. Mes a mes se compraron bonos en los en los denominados mercados secundarios por miles de millones de euros. Entretanto, el BCE ha invertido más de dos billones de euros.

El Tribunal Constitución alemán pidió al TJUE una valoración al respecto, ya que, desde su punto de vista, el programa de compra de activos podría vulnerar el mandato del BCE, así como la financiación monetaria de los países de la UE.

Un grupo de críticos con el euro alemanes criticaron que el BCE estuviera convirtiéndose en el mayor acreedor de los países de la eurozona a través de esa compra masiva activos. En su opinión, el BCE estaba financiando así de forma masiva la deuda pública.

Sin objeción

Los jueces en Luxemburgo señalaron que no hay nada que objetar al programa de compra. El BCE tiene como meta prioritaria mantener la estabilidad de los precios y contener la inflación en torno al dos por ciento en la zona euro y para hacerlo está justificada la compra de bonos.

Además, no se favorece a ningún Estado, pues el programa de compra no se guía por la necesidad de financiación de los países. Y además no están permitidas las adquisiciones de títulos de alto riesgo.

(dpa, dradio)

