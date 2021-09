Tribunal de El Salvador ordena suspender reforma que cesa a jueces

Un Tribunal de El Salvador emitió medidas cautelares para suspender temporalmente la entrada en vigor de una reforma legal que cesaría a más de 200 jueces sexagenarios o con 30 años de servicio, según trascendió este jueves (23.09.2021).

La Cámara de Familia de Sección de Oriente del departamento de San Miguel emitió esta medida el 22 de septiembre al admitir un proceso de protección a la persona adulta mayor presentado por dos jueces. Dicho Tribunal ordenó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) "suspender la aplicación" del decreto, aprobado por la Asamblea Legislativa y firmado por el presidente Nayib Bukele.

También ordenó a congresistas y a Bukele "abstenerse de realizar actos en sus respectivas esferas de competencias que contravengan los derechos humanos" de los jueces y advirtió que la legislación establece que "en materia de familia ninguna persona gozará de fuero especial en razón de su cargo".

La medida cautelar entrará en vigor a partir de que la reforma esté en vigencia, el sábado 25 de septiembre. La resolución únicamente fue firmada por el presidente de la cámara, dado que el otro magistrado valoró que no tenía competencia.

Jorge Guzmán deja caso de El Mozote por polémica

Antes de conocerse la resolución de dicha cámara, el juez de la causa penal por la masacre salvadoreña de unas 1.000 personas en El Mozote (1981), Jorge Guzmán, anunció el fin de sus funciones a partir del 26 de septiembre a raíz de la polémica.

Guzmán, quien lleva la causa de El Mozote desde 2016 tras ordenar su reapertura, señaló que una vía para retomar sus funciones es que se derogue en el Congreso la reforma o que la CSJ la declare inaplicable por inconstitucional. Otra vía es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) dicte medidas cautelares.

"No cabe duda que las víctimas, quienes son el centro del proceso de El Mozote y lugares aledaños, verán como tantas veces dilatado su peregrinar a la justicia", indicó Guzmán en un escrito, enviado a la CSJ, en el que añadió que su decisión es por "una lucha tan importante como su caso: el respeto absoluto e inexcusable a la Constitución de este país. Si no se respeta la Constitución, no hay nada más que respetar".

Guzmán, de 61 años, criticó al pleno de la CSJ, que "no asume la responsabilidad legal y ética de su inaplicabilidad" y destacó que la reforma no incluye excepciones "por el conocimiento de casos relacionados a delitos de lesa humanidad", como El Mozote. Guzmán resolvió en noviembre de 2020 certificar a la Fiscalía para que determinara si Bukele cometió algún delito tras el bloqueo de las inspecciones judiciales de archivos del Ejército.

