Tribunal de EE.UU. desestima carácter monopólico de Apple

El magistrado a cargo del caso Epic Games en Estados Unidos ordenó al gigante tecnológico californiano Apple cambiar las prácticas de su tienda App Store, en un fallo largamente esperado en el caso antimonopolio presentado por Epic Games, editor del popular videojuego Fortnite.

Según el fallo, Apple ya no puede obligar a los desarrolladores de aplicaciones a usar su sistema de pago, un tema central en el litigio que podría tener implicaciones de gran alcance en el sector. "Apple no ejerce un monopolio en el mercado de transacciones en juegos en celulares", estimó la jueza Yvonne Gonzalez Rogers. Pero "la conducta de Apple es anticompetitiva" cuando el gigante californiano impide a los desarrolladores dirigir a los consumidores a sus propios sitios web y medios de pago", añadió.





Epic Games es el dueño y creador del popular videojuego Fortnite.

Epic Games presentó su caso con el objetivo de romper el control de Apple en su App Store, en el último golpe al imperio controlado por el fabricante del iPhone. Es así como ambas firmas se enfrentaron sobre si Apple tenía derecho a establecer reglas básicas, controlar los sistemas de pago y expulsar de su sitio de ventas las aplicaciones que no se avengan a esas normas. Asimismo, estaba en entredicho la porción de ingresos de Apple por las aplicaciones que ofrece el iPhone, que asciende a un 30%.



Apple quitó a Fortnite de su App Store después que Epic Games lanzara una actualización del juego que esquivó el reparto de ingresos con el fabricante del iPhone, que no permite que los usuarios de sus smartphones descarguen aplicaciones de otro lugar que no sea su tienda.

El caso, llegó en momentos en que Apple sufre presiones por una amplia ristra de fabricantes de aplicaciones por su control de la App Store, que según los críticos representa un comportamiento monopólico.

mn (afp, efe)