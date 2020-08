Tribunal de Berlín levanta la prohibición de las manifestaciones contra la medidas anticoronavirus

El Tribunal Administrativo de Berlín ha declarado este viernes (28.08.2020) que las manifestaciones convocadas para mañana sábado contra las normas anticoronavirus pueden tener lugar, aunque sujetas a condiciones. La prohibición de manifestaciones emitida por las autoridades de la Asamblea de Berlín fue así levantada en una decisión urgente. Sin embargo, los organizadores tendrían que cumplir con requisitos estrictos con respecto a la distancia mínima, anunció la corte el viernes, aunque todavía se puede interponer recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo Superior de Berlín-Brandeburgo contra la decisión.

A diferencia de la policía de Berlín, el tribunal no ve ningún peligro inmediato para la seguridad pública en la manifestación prevista. Según el tribunal, riesgo pronosticado por la autoridad regional no cumple con los requisitos constitucionales. El solicitante, la iniciativa con sede en Stuttgart "pensamiento lateral 711" dirigida por el empresario Michael Ballweg, presentó sus correspondientes medidas higiénicas y no hay que presuponer que vaya a ignorar deliberadamente los requisitos de distanciamiento de seguridad.

Tales presuposiciones no pueden hacerse a partir de lo observado en la manifestación del pasado 1 de agosto ni de la actitud crítica de los participantes hacia la política contra el coronavirus. Máxime cuando el solicitante había tomado las precauciones adecuadas al proporcionar información y equipos. La policía había prohibido la manifestación del miércoles con el argumento de que, con base en la experiencia de la reunión del 1 de agosto, era de esperar que los participantes no cumplieran con los requisitos de protección contra infecciones. (edp/dpa)