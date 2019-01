Tribunal condena a Italia por violar derechos de Amanda Knox

Italia deberá indemnizar a Amanda Knox por diversas violaciones de sus derechos durante el proceso en el que fue condenada a tres años de prisión por calumnias.

La estadounidense se vio implicada en 2007 en el escabroso asesinato de la británica Meredith Kercher, del que fue absuelta en 2015, pero la Justicia italiana la condenó a tres años de prisión (que ya había cumplido en preventiva) por calumnias contra Patrick Lumumba Diya, al que acusó erróneamente.

Según la joven, la violencia que sufrió en su interrogatorio del 6 de noviembre de 2007 la llevó a denunciar a Diya, aunque más tarde se retractó de sus palabras.

La Corte europea concluyó este jueves que Italia vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos al no investigar las denuncias de malos tratos que la condujeron a acusar a Diya y al no asistir a la joven con un abogado y un intérprete en dicho interrogatorio en 2007. Sin embargo, no concluye la existencia de maltrato físico.

Italia deberá indemnizar a la demandante con 10.400 euros por daños morales y 8.000 euros por gastos y honorarios, si bien ella había reclamado más de 2,5 millones. (efe)

