Tres restaurantes latinoamericanos entre los 10 mejores

El restaurante peruano Maido, el mexicano Quintonil y el argentino Don Julio ocupan tres puestos entre los diez mejores de la lista "The World's 50 Best Restaurant".

Es la lista alternativa a la de Michelin. En 'The World's 50 Best Restaurants', tres restaurantes latinoamericanos se han situado entre los 10 mejores: el peruano Maido, quinto, el mexicano Quintonil en el séptimo y el argentino Don Julio en el décimo.

Maido, en Lima, es uno de los mayores puntales de la gastronomía latina gracias al cocinero Mitsuharu 'Micha' Tsumura, un carismático chef que combina las técnicas japonesas y los ingredientes peruanos.

En el número 7, encontramos el restaurante Quintonil, en México, que ha subido del 9 al 7 gracias al trabajo que están haciendo Jorge Vallejo y su esposa Alejandra Flores, artífices de una cocina en la que reina la auténtica tradición mexicana.

Para comer en el restaurante reconocido como el décimo mejor del mundo, hay que visitar Buenos Aires, porque allí está Don Julio, una parrilla que abrió en 1999 como casa de comidas de barrio cuando su dueño, Pablo Rivero, tenía poco más de 20 años. Hoy, este restaurante familiar lleva la cocina argentina por todo el mundo gracias no sólo al cuidado de sus carnes, sino por su alianza con la agricultura orgánica y los productos locales.

Ascienden otros locales latinoamericanos

Suben puestos en esta clasificación otros restaurantes de la gastronomía latinoamericana más puntera, como es el caso de Kjolle, también en Lima, que asciende del 28 al 16. Kjolle es el primer negocio que emprende en solitario Pía León, que junto a Virgilio Martínez regentan Central, ahora parte del salón de la fama 'Best of the Best'.

Por su parte, Borago, en Santiago de Chile, permanece en su posición 29, y en Bogotá, El Chato escala del 33 al 25. Sube también, poco a poco, Rosetta, en México, del 49 al 34. También lo hace el brasileño Oteque, en Río de Janeiro, que asciende del puesto 76 hasta el 37. Mayta, en Lima, da asimismo un buen salto hacia adelante, yendo desde el 47 hasta el 41.

El mejor del mundo, según esta lista, es Disfrutar, en Barcelona, con Eduard Xatruch, Mateu Casañas y Oriol Castro al frente. El segundo puesto de 'The World's 50 Best Restaurants' se queda en la península ibérica, donde se encuentra el asador vasco Etxebarri, en la localidad de Atxondo. El tercer lugar lo ocupa el parisino Table by Bruno Verjus. MS (efe/afp)