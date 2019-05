Tres ballestas, cinco muertos y muchas preguntas

Cinco cadáveres fueron hallados en dos lugares de Alemania. Tres de esas personas murieron atravesadas por flechas de ballestas y aparentemente sin resistencia, en Passau. El llamado "drama de la ballesta" sigue siendo un rompecabezas. Aún no se sabe nada sobre el motivo. La fiscalía asume que el hombre de 53 años y las dos mujeres de 30 y 33 años que se encontraron en una pensión de esa ciudad, se suicidaron. En ese lugar, la policía encontró tres ballestas. Otras dos mujeres fueron encontradas muertas el lunes en la ciudad de Wittingen. Una de ellas era la pareja de la mujer de 30 años que se encontró en Passau. La otra, de 19 años, vivía en el mismo apartamento. DW habló con la psicóloga criminal Lydia Benecke.

DW: Sra. Benecke, los muertos no estaban atados. Se presume que lo ocurrido fue un acto consentido, por lo que la policía está investigando la posibilidad de un suicidio colectivo. ¿Qué piensa de este caso?

Lydia Benecke: Con tan poca información en estos momentos, ciertamente no es posible evaluar las probabilidades, pero los investigadores tendrán buenas razones para investigar esa opción. Actos como este son conocidos en diferentes épocas y culturas. Las relaciones entre las personas suelen jugar un papel importante, a menudo también la dinámica del poder. Sobre todo cuando nos encontramos con suicidios en grupo y no solo de dos o tres personas.

Lydia Benecke, psicóloga criminal

Eso es lo que la policía está investigando ahora mismo. Según los informes, algunas de las cinco personas tenían relaciones íntimas entre sí. ¿De qué manera influyen las relaciones emocionales en actos de violencia?

Eso no se puede responder de manera generalizada. Hasta ahora no está completamente claro quién tuvo qué tipo de relación emocional o quizás sexual con quién. La pregunta es: ¿existen dependencias emocionales y estructuras de poder dentro de un grupo de personas diferentes que no están todas relacionadas pero que tienen algo en común? ¿Hay líderes y seguidores? ¿Cómo se relacionan exactamente las personas dentro del grupo, de las que surge una dinámica tan destructiva? Estas son preguntas esenciales que deben ser respondidas.

Hay indicios de que los muertos pertenecían a la subcultura medieval, conformada por los aficionados a la cultura de esa época. Se especula que el acto cometido podría tener algo que ver con que esas personas formaban parte de un grupo muy especial.

En este momento todavía hay muchas hipótesis sobre el trasfondo de este acto inusual. Obviamente, la atención se centra ahora en las curiosidades de este caso, como las ballestas o la ropa oscura. También es interesante la aparente afinidad de algunos de ellos con la subcultura medieval, en la que la gente usa ropa medieval y quizás escucha la música correspondiente. Pero todo eso es psicológicamente solo en envase intercambiable en un grupo que se desarrolla destructivamente. Por consiguiente, sería recomendable que los medios de comunicación y la gente se contuvieran un poco y esperaran hasta que se sepa más sobre las dinámicas dentro de ese grupo de personas. No tiene sentido centrarse en las anormalidades llamativas que, sin embargo, no dicen nada en absoluto sobre la dinámica dentro del grupo.

Lydia Benecke es una psicóloga del crimen y autora de libros de ciencia popular de no ficción. También investiga subculturas como la escena gótica.

