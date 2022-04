Transplantes de órganos en Venezuela: reactivarlos se hace urgente

La suspensión en Venezuela del Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (SPOT) ha hecho que se multipliquen las protestas de trabajadores médicos, padres, madres, y de la sociedad civil, pidiendo que se reactive el programa de trasplantes. El drama se agrava con cada día que aumenta el número de pacientes que requieren hemodiálisis, y no ha habido un incremento de unidades en centros de salud públicos.

Cuando Yohelis Cepedes se enteró en 2017 que a su hijo Ángel, de 10 años, le detectaron insuficiencia renal crónica estado 5, no lo podía creer. "Yo ya estaba en hemodiálisis al igual que mi hermano menor, fue un golpe duro saber que Ángel también tenía ese problema", dijo a DW Yohelis Cepedes. El caso de Ángel Cepedes es emblemático en la lucha por reactivar los trasplantes en Venezuela.

"Ser paciente crónico en Venezuela es muy difícil. Sin el apoyo de las fundaciones no sé que hubiese sido de mí y de mi hijo", comentó Yohelis. En febrero de este año, Ángel perdió la batalla contra su enfermedad. Al dar positivo de hepatitis C, dejó de ser candidato para el trasplante que tanto años esperaba. "El tenía miedo de morir, y así fue. Quería vivir para ser médico" cuenta su madre.

Protesta en Caracas de pacientes con sida y pacientes que necesitan un transplante de órganos. (Archivo).

Los trasplantes en Venezuela se suspendieron en Junio de 2017 por la falla en el abastecimiento de los inmunosupresores, que deben ser suministrados posteriormente al trasplante, de inmediato. La Dra. Anabela Arminio, de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela (ONTV) conversó con DW sobre esta tragedia médica que sigue sin resolución. Además de estar suspendido el SPOT, la Dra. Arminio explica que "los problemas de deterioro de infraestructura, las fallas en los servicios básicos de agua y electricidad, la emigración de médicos, personal de enfermería y hasta de mantenimiento y limpieza, han obligado también al cierre de los trasplantes de donante vivo en los hospitales del Estado. De ese modo, los transplantes quedan limitados a dos centros privados en Caracas, a altísimos costos que deben ser asumidos por pacientes y familiares".

La situación obliga a los pacientes a permanecer en diálisis, dejando los centros sin cupos para nuevos pacientes. Solo en un hospital en Caracas "han muerto casi 20 niños por complicaciones derivadas de una larga estancia en diálisis por falta de trasplantes", señala la médica.

Pero el problema es más profundo y no se limita a tener que reactivar los trasplantes, ya que el sistema que procura órganos o SPOT debe pasar por el Ministerio de Salud y Seguridad Social, para ser implementado en los hospitales públicos y para que así las personas con pocos recursos también tengan una oportunidad de curarse. Anabela Arminio enfatiza que "un trasplante no es solo una cirugía; es necesario que funcionen todos los servicios médicos que deben ir de la mano para que no haya complicación, y si esta sucediera, para que todo esté listo para solucionarla".

Protestas por falta de servicios básicos en Carabobo, Venezuela. (Archivo).

Alguien que sí pudo solucionar su condición médica en su momento fue Dagoberto Chávez, de 66 años, quien, luego de hacer varios trámites, fue trasplantado el 17 de febrero del 2010 en el Hospital Militar doctor Carlos Arvelo. El riñón se lo donó su hermana, cuenta a DW. Sin embargo, al no conseguir los medicamentos inmunosupresores "tuve que salir del país el año pasado, migré con mi esposa, mi hijo, mi nuera y los nietos a los Estados Unidos, para preservar mi salud" lamenta Arvelo.

Tanto Carlos Arvelo como Yohelis Cepedes agradecen a organizaciones como la ONTV por no cejar en la lucha por reactivar los trasplantes en Venezuela. "Para conseguir los medicamentos que Ángel requería, en su mayoría nos ayudó la ONVT, que estaba pendiente de suministrarnos medicinas, junto con varias organizaciones que cumplen tareas en el hospital" recuerda Yohelis.

Aunque la ONTV aún no ha sido notificada por el gobierno, la Dra. Arminio asume que "el Estado parece tener algún interés en resolver el problema de la falta de trasplantes". Sin embargo, "la situación es complicada", subraya. Así las cosas, "hemos dejado nuestros planteamientos y sugerencias ante los organismos oficiales y multilaterales para que se resuelva la situación de la mejor manera", concluye la Dra. Arminio.

(cp)