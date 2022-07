Transmisión sexual explica el 95% de los casos de viruela del mono

Una investigación publicada por el New England Journal of Medicine asegura que el 95 por ciento de los casos registrados a la fecha de viruela del mono se transmitieron a través de contacto sexual. La investigación, además, reveló nuevo síntomas clínicos, como lesiones genitales únicas y llagas en la boca y/o ano, no descritas hasta la fecha. Los científicos de la Universidad Queen Mary de Londres analizaron 528 infecciones confirmadas en 16 países, entre el 27 de abril y el 24 de junio de 2022.

La propagación actual del virus intrigaba a los especialistas, pues afecta de forma desproporcionada a los hombres homosexuales y bisexuales. Actualmente, el 98 por ciento de las personas infectadas pertenecen a este grupo, el 41 por ciento es VIH positivo y la edad promedio es de 38 años. "Es importante subrayar que la viruela del mono no es una infección que se transmite sexualmente en sentido tradicional; puede transmitirse a través de cualquier contacto físico cercano”, dijo el autor principal, John Thornhill, en un comunicado.

"Sin embargo, nuestro trabajo sugiere que la mayoría de las transmisiones hasta ahora han estado relacionadas con actividad sexual, principalmente, pero no de manera exclusiva, entre hombres que tuvieron sexo con otros hombres”, añadió. "Este estudio aumenta nuestra comprensión sobre las maneras en cómo se difunde y en qué grupos, lo cual ayudará a la rápida identificación de nuevos casos y nos permitirá ofrecer estrategias de prevención”, señaló.

Enfermedad leve, por suerte

Otro resultado del estudio tiene que ver con datos sobre el comportamiento de los pacientes. Por ejemplo, el promedio de parejas sexuales en los tres meses previos fue de cinco, y alrededor de un tercio reconoció haber visitado lugares propicios para encuentros sexuales, como fiestas sexuales o saunas en el último mes.

Los expertos destacaron que, hasta ahora, los efectos clínicos de las infecciones no son graves. "La mayoría de los casos fueron leves y se curaron sin tratamiento, y no hubo muertes. Aunque el 13 por ciento de las personas fueron hospitalizadas, no se reportaron complicaciones serias en la mayoría de casos". De hecho, quienes terminaron internados se debió a que las llagas les provocaban dolor y dificultades para tragar.

"La ampliación de la definición de caso ayudará a los médicos a reconocer más fácilmente la infección y así evitar que la gente la transmita. Dadas las limitaciones mundiales en el suministro de vacunas y antivirales para esta infección tropical desatendida y crónicamente infrafinanciada, la prevención sigue siendo una herramienta clave para limitar la propagación mundial de la infección humana por viruela del mono, dijo Chloe Orkin, catedrática de Medicina del VIH en la Universidad Queen Mary de Londres.

En tanto, la Agencia Europa de Medicamentos (EMA) recomendó este viernes 22 de julio formalmente el uso de la vacuna de la viruela Imvanex para prevenir la viruela del mono. Su uso se restringirá a pacientes de riesgo y personal sanitario.

DZC (AFP, Europa Press, EFE)