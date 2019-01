Torra busca apoyo al independentismo catalán en Estados Unidos

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, pidió este miércoles (16.01.2019) "mediación internacional" a los cuatro congresistas con los se reunió en Washington para explicares la situación política que se vive en esa comunidad autónoma. Se trata de los demócratas John Lewis (Georgia) y John Raymond Garamendi (California) y los republicanos Paul Cook (también por California) y Mario Díaz-Balart (representante por Florida).

"Les he explicado cuál es la situación en Cataluña y la gravedad a la que nos enfrentamos. (...) Les he pedido su complicidad y apoyo a una mediación internacional por Cataluña", explicó Torra a los periodistas en los aledaños del Capitolio estadounidense, después de encontrarse con los legisladores. El presidente catalán anunció que mañana jueves se encontrará con otros dos legisladores, aunque no dio más detalles.

"Creo que geopolíticamente puede ser de un gran interés por parte de EE.UU. la aparición de una Cataluña independiente en la zona del sur de Europa. Un país aliado, democrático; una nación que respetaría los derechos civiles, los derechos de las minorías, cosa que no está pasando en la actualidad", argumentó Torra. Fuentes de la Embajada española en Washington indicaron a Efe que "siguen de cerca" las actividades de Torra en EE.UU. "en su calidad de representante de una Comunidad Autónoma". (efe)

