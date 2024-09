Toni Kroos se toma a broma el penal no marcado a Cucurella

El exjugador alemán Toni Kroos ha reaccionado con diversión e incomprensión a un informe que indica que la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, admitió un error arbitral importante en su último partido de su carrera contra España en la Eurocopa 2024.

El portal español Revelo informó el lunes que la comisión de árbitros de la UEFA dijo en un informe que "se debería haber pitado un penalti" cuando el jugador español Marc Cucurella tocó el balón con la mano en la prórroga del partido de cuartos de final del 5 de julio. El árbitro inglés Anthony Taylor hizo que continuara el juego y el asistente de video tampoco intervino. El marcador era 1-1 en ese momento y la eventual campeona España ganó 2-1.

"Ahora han tardado tres meses en darse cuenta de que fue una mano, algo que todos, casi todos, lograron darse cuenta en un segundo. Eso me tranquiliza enormemente", dijo Kroos en un torneo en sala de la Icon League. Kroos, ganador de la Copa Mundial de 2014 y seis veces de la Liga de Campeones, terminó su carrera después del partido debido a la eliminación de Alemania. Y añadió con sarcasmo: "¿Puedo llamarme campeón de Europa ahora? ¿En retrospectiva, porque lo han confirmado ahora? Probablemente no. Probablemente no funcione así".

el(DPA)