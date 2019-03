Todo lo que se sabe del ataque terrorista en Nueva Zelanda

¿Qué se sabe sobre el atacante y sus motivos?

El ataque fue dirigido contra dos mezquitas en la localidad de Christchurch, en Nueva Zelanda. Al menos 49 personas fueron asesinadas y 48 fueron trasladadas heridas al hospital. Un hombre australiano de 48 años fue detenido como principal sospechoso. El jefe de Gobierno australiano, Scott Morrison, lo describió como un "violento terrorista extremista de derechas”. Antes de llevar a cabo el ataque, el hombre publicó en internet un manifiesto racista de varias páginas del que se desprende que se trató de un acto dirigido contra musulmanes. Según informaciones de la agencia AFP, ese escrito de odio es auténtico. La Policía, por su parte, no ha dicho aún nada al respecto. Al parecer, el atacante se adhiere en su manifiesto a una extendida teoría de la conspiración de la extrema derecha, según la cual la población blanca de los países occidentales estaría siendo sustituida por migrantes, cuyas tasas de natalidad son claramente más elevadas. El escrito también refleja un nexo con el asesino de masas de extrema derecha noruego Anders Breivik.

El atacante australiano publicó su acto por internet con un video en vivo. Antes de llevar a cabo el ataque, se escucha de fondo en su auto una canción nacionalista serbia de combate que desde hace años se utiliza en contextos antimusulmanes. Poco después del ataque, el video fue eliminado de las redes sociales y el perfil del atacante en Facebook e Instagram fue bloqueado. Además del principal agresor, tres sospechosos fueron detenidos. Según Jacinda Adern, primera ministra de Nueva Zelanda, ninguno de ellos se encontraba bajo vigilancia de la Policía ni de ninguna unidad antiterrorista.

¿Quiénes son las víctimas?

Hasta el momento, ninguna fue identificada. En la mezquita de Masjid-al Noor se encontraban reunidas para rezar en el momento del ataque personas procedentes de todo el mundo. 48 fueron trasladadas al hospital heridas, entre ellas, niños pequeños. Otros musulmanes escaparon del ataque por los pelos, como los miembros del equipo de criquet de Bangladés, cuyo autobús llegaba a la mezquita cuando se inició el tiroteo.

¿Cuántos musulmanes hay en Nueva Zelanda?

En Nueva Zelanda, el 44 por ciento de la población se declara cristiana, mientras que el 38.5 por ciento dice ser aconfesional. Por otro lado, hay una minoría cada vez más exigua de musulmanes, que representa el 1.1 por ciento, esto es, alrededor de 46.100 personas. Los datos son de 2013. No hay cifras posteriores. El origen de los musulmanes es variado. Alrededor de un cuarto nació en Nueva Zelanda o procede de Asia, de las islas pacíficas, así como de África y Cercano Oriente. Mustafa Farouk, presidente de la Asociación neozelandesa del Islam, dijo a la emisora TVNZ que los musulmanes se sentían muy seguros en el país. "No esperábamos que algo así pudiera suceder”, dijo Farouk, quien también aseguró que no va a cambiar nada en la relación de los musulmanes con Nueva Zelanda.

Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, define el 15 de marzo de 2019 como "uno de los días más oscuros" del país.

¿Tiene Nueva Zelanda un problema de xenofobia?

Los extranjeros describen generalmente Nueva Zelanda como un país abierto y amigable. La xenofobia suele dirigirse más bien hacia los asiáticos, concretamente hacia los inversores chinos. La primera ministra Ardern aseguró a reporteros que el suceso ha tenido lugar en Nueva Zelanda por no ser precisamente un buen puerto para el odio, porque no permite el racismo y no es enclave del extremismo. "Representamos la diversidad, la amabilidad, la compasión, un hogar para todos aquellos que comparten nuestros valores y un refugio para quienes lo necesitan. Estos valores no se verán alterados por este ataque”, dijo Ardern.

El país atrae a migrantes de todo el mundo para trabajar. La tasa migratoria, según el CIA Wold Factbook, asciende a 2.2 por cada 1000 habitantes. Inmigran a Nueva Zelanda más personas de las que emigran. Según cifras de la Oficina oficial de Estadística, la mayoría de los migrantes de 2018 procedían de China e India, seguidos por Reino Unido, Australia y Filipinas. El diario New Zealand Herald publicó en 2015 un informe sobre las posibilidades de trabajo de los distintos grupos de población. Según sus datos, los musulmanes están mejor cualificados que los miembros de otras comunidades religiosas, pero es más difícil para ellos encontrar empleo.

¿Qué situación hay respecto a las armas de fuego?

Nueva Zelanda está considerado como un país seguro. Los ataques masivos en forma de tiroteo son muy raros. El suceso más grave hasta hoy fue una masacre ocurrida en 1990 en la ciudad costera de Aramoana. Un vecino de la localidad asesinó a 13 personas hasta que finalmente murió baleado por la Policía. Nueva Zelanda endureció su política sobre armas en 1992, sobre todo en lo referente a la posesión de rifles semiautomáticos. El comercio de armas de fuego y munición también fue sometido a mayores controles. Además, las licencias de armas desde entonces ya no se otorgan de por vida, sino que son revisables cada 10 años.

Sin embargo, asciende el número de armas que hay en el país. Según cifras de la página web GunPolicy.org, que pertenece a la Universidad de Sydney y está comprometida contra la violencia armamentística, se calcula que en 2017 había 1.5 millones de armas legales e ilegales. Eso significa que, como promedio, un arma llega a las manos de uno de cada tres neozelandeses. En 2005, el dato era de un arma por entre cuatro y cinco ciudadanos. La "Asociación de Policía” de Nueva Zelanda observa el aumento de la posesión de armas en el país desde hace tiempo y ya en 2017 llegó a hablar de un creciente "problema con las armas”.

