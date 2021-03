Todo lo que necesita saber sobre el barco que bloquea el Canal de Suez

El "Ever Given" encalló en el Canal de Suez, bloqueando una de las vías navegables más transitadas del mundo. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo se puede arreglar el problema? ¿Por qué el suceso es importante? Acá se lo explicamos.

Esta imagen de satélite de Planet Labs Inc. muestra el carguero MV "Ever Given" atascado en el Canal de Suez.