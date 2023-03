"Todo en todas partes al mismo tiempo" triunfa en los Óscar

"Todo en todas partes al mismo tiempo" logró el premio a mejor película durante la 95 edición de los galardones de la Academia de Hollywood, celebrando este domingo (12.03.2023) en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.).

Antes de escuchar al premio a la mejor película, llegó el momento más esperado de la noche, conocer al mejor actor y la mejor actriz.

Brendan Fraser se llevó el Óscar al mejor actor por su interpretación de un profesor de inglés con obesidad mórbida en la película "La Ballena", de Darren Aronofsky

La asiática Michelle Yeoh, se llevó la estatuilla a mejor actriz por su papel en la cinta "Todo en todas partes al mismo tiempo”.

La primera estatuilla de la noche se la llevó "Pinocho de Guillermo del Toro", la que ganó el Óscar a la mejor película animada.

La cinta dirigida por el cineasta mexicano derrotó a "Marcel the Shell With Shoes On", "El gato con botas: El último deseo", "Monstruo del Mar" y "Red.

De su lado, el actor Ke Huy Quan cumplió con los pronósticos y logró el Óscar al mejor actor secundario por su papel en "Everything Everywhere All at Once".

"Mi madre está viendo esto en casa. Mamá, tengo un Óscar. (...) Pensaba que esto solo pasaba en las películas, pero me ha ocurrido a mí", expresó entre lágrimas el intérprete vietnamita tras recibir la estatuilla de manos del ganador en este apartado el año pasado, Troy Kotsur.

Huy Quan pugnaba en este apartado con Brendan Gleeson y Barry Keoghan ("The Banshees of Inisherin"); Brian Tyree Henry ("Causeway") y Judd Hirsch ("The Fabelmans").

"Sin novedad en el frente"

El Óscar a la mejor actriz secundaria se lo llevó la connotada Jamie Lee Curtis por su papel en "Evrything Everywhere All at Once".

"Agradezco a cientos de personas, sobre todo a los directores, a Michelle Yeoh y al resto elenco. Esto no es solo mío... ¡Acabamos de ganar un óscar!", exclamó la intérprete, que se embolsó la primera estatutilla dorada de su carrera.

La cinta documental "Navalny" ganó el premio a la mejor película documental y para recoger el premio estuvo en la gala de la academia la familia del opositor ruso.

"Estoy soñando con el día en el que seas libre y nuestro país sea libre. Mantente fuerte", proclamó junto a sus hijos Yulia Navalnaya, la esposa del opositor, quien sigue encarcelado en la Rusia de Vladímir Putin.

El premio fue recogido también por el director Daniel Roher, quien se lo dedicó a "todos los presos políticos del mundo".

La película alemana "Sin novedad en el frente", producida por Netflix y dirigida por Edward Berger, ganó el Óscar a la mejor película internacional.

"Esto significa mucho para nosotros", dijo Berger al recibir la estatuilla.

La cinta, primera adaptación en alemán a la gran pantalla de la clásica novela de Erich Maria Remarque, derrotó a la apuesta latinoamericana "Argentina, 1985", así como a "Close" (Bélgica), "EO" (Polonia) y "The Quiet Girl" (Irlanda).

