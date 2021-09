TLC entre Uruguay y China causa "inquietud" en Mercosur

El anuncio de Uruguay sobre el inicio de negociaciones con China para buscar un acuerdo bilateral de Tratado de Libre Comercio (TLC) fue recibido con cautela e "inquietud" por algunos integrantes del Mercosur, que blande la regla del consenso para tratados con países extrazona, según trascendió este jueves (09.09.2021).

El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Euclides Acevedo, dijo a la agencia AFP que Asunción "observa con inquietud esta decisión", y aseguró que el tema será tratado en la reunión del Consejo del Mercado Común -el máximo órgano del bloque- los próximos 22 y 23 de setiembre. "Paraguay sigue sosteniendo su posición de ser fiel a lo establecido en el tratado fundacional y en el protocolo de Ouro Preto" sobre la unanimidad en las decisiones del grupo, subrayó el canciller.

No obstante, matizó que aún "no se ha iniciado la negociación (de Uruguay) con China. Simplemente se ha expuesto la voluntad de iniciar las negociaciones". En este sentido, similar respuesta brindó la Cancillería de Brasil ante una consulta de la AFP. "Es un anuncio preliminar del Gobierno de Uruguay. Aún no se han visto elementos concretos".

En Argentina, uno de los ministros del Gobierno reiteró la tesitura oficial al ser consultado sobre el anuncio de Montevideo. En el Mercosur "se negocia en bloque, no un país individualmente", declaró a la prensa el ministro de Desarrollo Productivo de Argentina, Matías Kulfas, en la tarde del 8 de septiembre. Si bien Kulfas matizó que de parte del Gobierno de Alberto Fernández todavía "no hay una posición en particular" sobre el anuncio, y que "Uruguay es un país soberano (y) puede tomar la decisión que le parezca más conveniente", consideró que la decisión de Montevideo podría dejarlo fuera del bloque.

"Uruguay puede hacer un acuerdo bilateral con China por afuera del Mercosur o puede seguir en el Mercosur. La normativa del Mercosur es muy clara, los acuerdos se hacen en bloque, no de manera unilateral", señaló. "Estaremos observando a ver qué es lo que hace", advirtió el funcionario.

El acuerdo bilateral Uruguay-China

En los últimos meses, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou ha chocado duramente en más de una ocasión con su par de Argentina por este punto. El 26 de marzo, en un encuentro virtual al cumplirse 30 años de la fundación del bloque, Lacalle Pou había dicho que el Mercosur "no puede ser un lastre" que impida el avance comercial de su país, a lo que Fernández contestó que, si Argentina era considerado un lastre, "que tomen otro barco". Lacalle Pou anunció en julio que su Gobierno buscaría acuerdos comerciales bilaterales por fuera del Mercosur, pese a una decisión adoptada en el año 2000 por la que los socios del bloque acordaron contar con la anuencia de sus contrapartes para sellar negociaciones con terceros países.

El 7 de septiembre en la noche, el mandatario uruguayo informó en conferencia de prensa que China había aceptado formalmente avanzar en un TLC cuando, hasta ahora, Pekín se había negado a negociar un acuerdo con Uruguay si alguno de los demás integrantes del Mercosur se pronunciaba en contra.

El proceso comenzará con un estudio de factibilidad, etapa que ambos Gobiernos esperan culminar antes de fin de año. De llegar a un resultado positivo, la fase siguiente sería la redacción de un TLC. Consultado el martes sobre las reacciones que podían esperarse de sus socios por el anuncio, Lacalle Pou consideró que "si genera un poco de incomodidad, va a ser nada más y nada menos que un poco de incomodidad".

China es desde hace años el principal destino de las exportaciones uruguayas. De acuerdo con el instituto público-privado Uruguay XXI, mientras a comienzos de los años 2000 las ventas hacia China representaban el 5% de las exportaciones, en 2020 alcanzaron los 2.157 millones de dólares, lo que representa casi el 30% de las exportaciones totales. Los tres principales productos uruguayos comprados por el país asiático son carne bovina, soja y celulosa.

ama (afp, efe)