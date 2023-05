El primer éxito

Desde ese momento, Anna Mae se convirtió en la vocalista de la banda de Ike, The Kings of Rhythm (Los reyes del ritmo). Tuvo su gran oportunidad cuando el solista, Art Lassiter, no pudo presentarse a una grabación. Ike le preguntó si podría remplazarlo, y Tina lo hizo cantando “A Fool in Love”, marcando su primer gran éxito. El tema llegó al puesto 27 en los charts.