Till Lindemann, vocalista de Rammstein, cumple 60 años

Till Lindemann es realmente bueno al escribir textos impactantes que esconden un mensaje detrás de su brutalidad. Y aunque algunos se preguntan qué clase de cerebro es capaz de pensar y crear esas líneas, él y su banda Rammstein han llegado a una audiencia de millones en todo el mundo.

El vocalista, que nació el 4 de enero de 1963 en Leipzig, descubrió su amor por la música en la década de los 80, luego de abandonar una prometedora carrera como nadador. En su primera banda "First Ass" tocó la batería y cantó mientras los hoy también músicos de Rammstein, Richard Kruspe y Paul Landers, tocaban las guitarras. El sonido de la banda ya se adivinaba entonces: gruesos acordes de guitarra y una sugerente voz en inglés.

"Rock proletario alemán"

Lindemann aporta a las piezas sus textos y las interpreta con una voz profunda, arrullando o rugiendo. Su "r" enrollada es su marca registrada. El primer disco de la banda, lanzado en 1995, "Herzeleid", fue objeto de cuestionamientos, especialmente por su portada en la que los seis músicos exhibían sus torsos desnudos aceitados.

Algunos medios manifestaron que los músicos se presentaban allí como "Herrenmenschen" (una "raza humana" que se cree superior a los demás). También se cuestionaron los contenidos desafiantes y violentos de las letras.

Concierto de Rammstein en Leipzig, en 2022

"Aparte del hecho de que el rock proletario alemán y con un pronunciado potencial de crossover nunca ha sonado particularmente atractivo, una cosa en particular hace que la banda sea insoportable: sus letras (...) salpicadas de aburridas metáforas e impactantes declaraciones de violencia", publicó entonces la revista Musikexpress/Sounds.

Pese a críticas como esta, el álbum se ubicó varias veces en el top 10 de las listas alemanas de popularidad.

La palabra favorita de Lindemann

En las entrevistas que concedió en aquella época, Lindemann se defendió de las acusaciones de presuntas apologías nazis y también de las críticas por romper tabúes. En una cita con la cadena de televisión musical alemana VIVA en 1997, señaló que no se trata de temas tabúes sino del amor en todas sus variantes, de los lados bellos y los lados oscuros. Así que no es de extrañar que la palabra que aparece con más frecuencia en las canciones de Rammstein sea "amor", aunque el contexto en el que se utilice rara vez sea afectuoso. No hay espectáculo de Rammstein sin columnas de fuego y lanzallamas.

Till Lindemann envuelto en llamas controladas

Lindemann lo da todo en el escenario. Se enfunda en disfraces disparatados, se maquilla y también, literalmente, juega con fuego. Tras varios accidentes, el vocalista terminó formándose como pirotécnico y aún hoy lo vive

plenamente sobre el escenario. En un concierto de Rammstein, columnas de fuego salpican el aire una y otra vez, y se encienden lanzallamas en el escenario. Durante la canción "Rammstein", de la espalda de Lindemann salen chorros flamígeros.

Los otros proyectos de Lindemann

En 2015, Lindemann se asoció con el metalero sueco Peter Tägtgren para la producción del álbum "Skills in Pills", en el que cantó con su conocida voz de Rammstein, en inglés y con un fuerte acento alemán. Las letras fueron, como siempre, duras.

Corazón, dolor, sangre, carne, sexo, muerte y lágrimas son para él abismos de la existencia humana. En sus letras, Lindemann asume el papel de freaks que pueblan nuestro mundo. "Cuanto más se enfada la gente por ello, más me anima a escribir poesía aún peor", dijo en una entrevista al diario Die Welt.

La segunda colaboración Lindemann/Tägtgren "F & M" salió a la venta en 2019, en alemán. Lindemann también escribe poesía independientemente de su producción musical. Su primer volumen poético, "Messer", apareció en 2002; el segundo, "In stillen Nächten", le siguió en 2013. Además de su música y su poesía, Lindemann publicó dos volúmenes de fotografías que hablan sobre la naturaleza y que logró con su gran amigo, el atleta extremo Joey Kelly, en un recorrido por Yukón en Alaska en 2017 y por el Amazonas en 2020.

"Zeit" fue el álbum más vendido de 2022 en Alemania

Ha hecho música también con y para otros artistas. En 2014 escribió una canción para el cantante pop Roland Kaiser y en 2021 cantó "Le Jardin des Larmes" con la artista francesa Zaz.

Para Rammstein, el camino aún no ha terminado

En 2022, Rammstein reapareció con su más reciente álbum "Zeit”. A pesar de versos de canciones como "Man soll gehen wenn es am schönsten ist" (Deberías irte cuando es más hermoso) o la canción "Adieu" (Adiós), hasta ahora no se ha hablado de una despedida para Rammstein. La gira, que se desarrolla de forma intermitente desde 2019, tampoco no ha terminado; llevará a Lindemann y su banda por Europa hasta agosto de 2023. Con el álbum "Zeit", Till Lindemann puede poner una corona a su 60 cumpleaños. En 2020 fue el álbum más vendido en Alemania.