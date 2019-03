Tijen Onaran: "La digitalización ayuda a visibilizar a las mujeres"

Tijen Onaran es una mujer polifacética. Fue una política prometedora que llegó a presentarse al Parlamento a la edad de 20 años y abandonó la política para fundar una red internacional de mujeres, Global Digital Women, cuyo objetivo es animar a las mujeres a utilizar la digitalización como una oportunidad en sus carreras profesionales. Tijen Onaran es conferenciante, asesora empresarial de género y está particularmente comprometida con la diversidad. De origen musulmán, Onaran creció en Alemania y asistió a una escuela secundaria católica femenina. Acaba de ver la luz su primer libro, que lleva como título "La biblia de la red: 10 mandamientos para hacer contactos digitales con éxito”. Su objetivo es unir a mujeres competentes y hacerlas visibles en un mundo laboral dominado por hombres. En entrevista con Deutsche Welle, explica por qué la digitalización juega un papel fundamental en ese área.

DW: Señora Onaran, usted fundó la red "Global Digital Women” hace cuatro años, con el fin de conectar mujeres del sector digital y hacerlas más visibles. ¿Por qué necesitamos esta red?

Tijen Onaran: En el ámbito digital, los eventos suelen estar dominados por los hombres. Normalmente suelen ser expertos hombres los que se sientan en debates sobre inteligencia artificial y "block chain” o cadenas de bloques. También me di cuenta de que, en los medios de comunicación, las historias estaban siendo relatadas por los fundadores masculinos de las empresas, no por las mujeres. Eso es algo que está cambiando, pero ese punto me llevó no solo a crear una red de mujeres, sino a organizar yo misma mis propios eventos para reunir a mujeres competentes y visibilizarlas. Es importante que ellas relaten sus propias historias. A nuestro primer evento acudieron solo 12 mujeres. Ahora tenemos una comunidad de más de 30.000.

El año pasado usted fundó también la revista digital FemaleOneZero, precisamente para divulgar estas historias de mujeres.

Nuestros eventos tienen que ser perdurables. No me gustaría que en ellos las mujeres reúnan muchos conocimientos, se conozcan entre sí y se acabó. Quería documentarlo todo. Así que pensamos fundar una revista digital, que también se publica en inglés, para así hacer mejor justicia al pensamiento global de la red digital de mujeres. En la revista quedan plasmados nuestros eventos, pero también las historias de mujeres interesantes. Por ejemplo, mujeres de Marruecos, India o empresarias de África. En lo referente al empresariado y a la capacitación digital de la mujer, África está mucho más allá que Alemania. Eso me parece interesante y me gustaría que quedara constancia. También para mostrar a las mujeres alemanas que suceden cosas interesantes en algunos países que uno no se espera.

¿Qué es para usted personalmente el trabajo de hacer contactos digitales o "networking”?

Para mí significa libertad, pero también independencia. Esta independencia me parece especialmente importante en países en los que el tema de los derechos de las mujeres y la igualdad no están muy presentes y donde hay restricciones para las mujeres. Hoy día, yo puedo ampliar mi propia red de contactos. Los canales digitales me ofrecen un acceso a ello y democratizan de esta forma nuestra sociedad.

¿De qué manera concreta ayuda a las mujeres la red fundada por usted, Global Digital Women?

Por un lado, organizamos eventos en distintas ciudades, en los que las mujeres pueden conocer interesantes personalidades que, en parte, ya ocupan posiciones elevadas y cumplen una función como modelo a imitar. Para hacer más visibles a las mujeres, hemos creado un galardón, el "Digital Female Leader Award", con el objetivo de distinguir a mujeres que configuran o influyen en la digitalización. Además, asesoramos a empresas para que puedan poner en práctica el tema de la diversidad. Se trata de algo que va desde la misma configuración del anuncio para un puesto de trabajo con el que una empresa quiere llegar a más mujeres. También trabajamos para que las firmas ocupen las mesas de debate sobre temas digitales con mujeres competentes de la propia empresa.

Los eventos de Global Digital Women también son interesantes para los hombres…

Sí, especialmente para hombres que se comprometen con la diversidad. y que lo hacen también precisamente en temas con un foco fuertemente digital, como la inteligencia artificial. Ahí siempre surge la pregunta: ¿yo, como hombre, puedo participar? A lo que respondo que sí, por supuesto. Sería un error excluir de ahí a los hombres. He dicho alguna vez que trabajo para que una organización como la mía no sea necesaria. Mi objetivo es que alguna vez el tema se vuelva obsoleto y que no debamos recalcar que debe haber más mujeres en posiciones de liderazgo o en el sector digital. Para conseguirlo, debo y deseo integrar también a los hombres. Me parece importante que viajen en este barco aquellos que se comprometen firmemente con la diversidad, ya que no son muchos.

(ms/cp)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |