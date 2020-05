Tifón Vongfong toca tierra seis veces en Filipinas

La semana en imágenes (del lunes 11 al domingo 17 de mayo de 2020)

Rohaní responde: "el terrorista" es Estados Unidos

El presidente iraní, Hasan Rohaní, respondió al secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, diciendo que parece no haber estudiado "el abecedario de la política". Y dijo que "no recuerdo ninguna Casa Blanca que haya sido tan inhumana, cruel, despiadada e incapaz". "EE. UU. siempre ha sido terrorista, pero hasta este punto ya no tiene precedentes", denunció Rohaní. (13.05.2020)